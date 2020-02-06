Любить, восхищаться, гордиться, – Зеленский поздравил жену с днем рождения

Президент Владимир Зеленский эмоционально поздравил свою жену Елену с днем рождения. Первой леди исполнилось 42 года.

Слова поздравлений и благодарности для Елены Зеленской появились на официальных страницах главы государства в соцсетях.

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Владимир Зеленский поблагодарил жену за "каждое слово, каждый взгляд и каждый шаг, который сделали вместе". Украинский президент в то же время написал, что впереди – "долгая дорога с неожиданными поворотами и незабываемыми впечатлениями".

Любить. Увлекаться. Гордиться. Видеть твое отражение в глазах детей. Чувствовать твою заботу и поддержку. Быть спокойным и уверенным, зная, что ты всегда рядом. Гадать, как ты отреагируешь на новости – приятные или не очень. Ждать встречи дома, будто перед первым свиданием,

– написал Президент Украины.

Глава государства добавил, что со своей женой "может все на свете – и счастлив от этого".

"Сказать взглядом то, для чего слова бывают лишними. Вместе смеяться и грустить. Идти по жизни на расстоянии прикосновения, не теряя связи ни на мгновение. Это и есть человеческое счастье. По крайней мере для меня. Потому что мое счастье – это ты", – обратился Владимир Зеленский в жене.

Елена Зеленская празднует свой день рождения 6 февраля. В этом году, в 2020, ей исполняется 42 года. Владимиру Зеленскому 42 исполнилось 25 января.