Как украсить елку: тренды 2020 года

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Как украсить елку: тренды 2020 года / flair.be

По китайскому календарю Новый 2020 год – это год белой металлической крысы. 24 канал подготовил для вас советы как украсить елку, чтобы год был очень удачным.

Елка 2020: счастливые цвета

Чтобы год белой крысы был удачным, восточный календарь советует использовать для декора елки в 2020 году следующие цвета:

  • синий;
  • золотой;
  • зеленый;
  • белый;
  • серебряный.

А вот желтого и коричневого цветов следует избегать, когда украшаете помещение или елку.

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Елка 2020: новинки и тренды / Фото: it.freepik.com

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Елка 2020: как нарядить

Основными трендами на 2020 год являются:

  • Монохромность. Елки, которые украшены игрушками только одного цвета, выглядят очень стильно. Поэтому для такого декора идеально подходят нынешние цвета. Очень сказочно на новогодней елке смотрятся серебряные, белые, перламутровые шарики. В магазинах можно найти большой выбор елочных наборов, которые будут соответствовать вашему стилю.

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Елка 2020: новинки и тренды / Фото: fakty

  • Минимализм. В 2020 году популярным является скандинавский минимализм. Для воспроизведения этого стиля в декоре елки, стоит использовать игрушки всего 2-3 близких и подходящих друг к другу цветов. Самые удачные сочетаниями в 2020 году будут: сине-зеленые, синий с белым или серебристым, синий и золотистый оттенки. Кстати, стоит избегать чрезмерной вычурности и блесток.

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Елка 2020: новинки и тренды / Фото: 27.ua

  • Фигурки. Елку 2020 украшать можно не только шариками, но и игрушками разнообразной формы. Популярными среди подвесок являются фигурки в виде различных животных, персонажей. Стоит заметить, что фигурки кошек и собак лучше не использовать, поскольку они не являются компаньонами белой крысы, символом 2020 года.

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Елка 2020: новинки и тренды / Фото: 27.ua

Украшения для елки можно сделать своими руками. Например, в последние годы набрал популярности тренд украшать новогоднее дерево разнообразными фруктами, конфетами с яркими обертками, орехами, можно сделать гирлянду из бубликов.

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В магазинах декора есть множество вариантов заготовок для игрушек ручной работы. Кстати, если украсить елку игрушками сделанными своими руками – она не только будет красивой, но и приобретет уникальность, ведь нигде больше нет таких украшений.

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Елка 2020: новинки и тренды / Фото: pokupon.ua

Как повесить гирлянду на елку?

Елка уже украшена игрушками. Но новогоднее настроение все же появляется, когда мы видим как светится гирлянда.

Есть несколько способов, как вешать гирлянду на елку:

  • Вертикально – располагается сверху вниз.
  • Спиральное развешивания гирлянды сверху вниз.
  • Кольцевой способ – гирлянду вешают ярусами, это придает объемности всей композиции.

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Елка 2020: новинки и тренды / Фото: 1zoom.me

Гирляндами украшают не только новогоднее дерево, их можно использовать при декорации помещения: повесить на стену, на окно или на диван.

 

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Автор: Анна Запотоцкая
Теги: Традиции Новогодние праздники LifeStyle Новости LifeStyle Стиль и мода
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