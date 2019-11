Everyday Life: британская группа Coldplay выпустила долгожданный альбом

Музыканты группы Coldplay 22 ноября представили музыкальный альбом Everyday Life, который состоит из двух частей – Sunrise и Sunset, в каждой из которых по 8 песен. Студийный альбом стал восьмым в творчестве известных британцев.

Рок-группа Coldplay еще до премьеры альбома Everyday Life отметилась несколькими новостями: они выпустили трогательный трек Daddy, а впоследствии заявили, что не будут отправляться в мировой концертный тур, поскольку не хотят навредить экологии.

Кроме 4 выпущенных ранее треков – Daddy, Everyday Life, Orphans Arabesque, в музыкальном листе звезд теперь можно услышать: Church, Trouble In Town, BrokEn, WOTW / POTP, When I Need a Friend, Guns, Èkó, Cry Cry Cry, Old Friends, بنی آدم, Champion of the World.

"Каждый день прекрасен, и каждый день ужасен. Есть много проблем, но много и позитивного", – отметил в недавнем интервью фронтмен группы Крис Мартин. Известно, что в новом альбоме музыканты решили отойти от довольно позитивных песен и больше осмыслить происходящее с нами каждый день.

Музыканты сообщили, что новый альбом Everyday Life можно приобрести на CD, виниле и популярных музыкальных сервисах онлайн.