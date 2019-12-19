Фильм "Приключения Билла и Теда" возвращается: Киану Ривз появился на первых кадрах новой части

Серия фантастических фильмов о приключениях двух музыкантов получит продолжение почти через 30 лет! К своим ролям вернулись те же актеры, которые за это время успели стать культовыми, Киану Ривз и Алекс Винтер.

На официальной странице третьей части фильма в твиттере первые кадры появились накануне, 18 декабря. Также в посте отмечается, что премьера фильма "Билл и Тед 3" запланирована на 20 августа 2020 года.

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Оригинальное название фильма будет звучать так: Bill & Ted Face the Music. Главные роли, традиционно, сыграют Киану Ривз и Алекс Винтер, а в кресла сценаристов также неизменно сели Крис Мэтсон и Эд Соломон, которые создавали сюжет двух первых частей. Однако состав съемочной команды таки обновился – над режиссурой будет работать американский кинотворец Дин Паризо.

По сюжету третьей части "Билла и Теда", главные герои захотят исполнить пророчество. Однако не все будет так просто, как они рассчитывают. В начале пути у них совершенно ничего не выйдет. Однако позже Билл и Тед отправятся в путешествие во времени и пространстве, где почерпнут достаточно вдохновения и найдут ту самую свою песню.



Кадр из предстоящего фильма "Билл и Тед 3" / Twitter / @ BillandTed3

Напомним, первый фильм "Невероятные приключения Билла и Теда" с Куан Ривзом и Алексом Винтером вышел на большой экран в 1989 году. По сюжету фильма, двое музыкантов умеют путешествовать во времени в телефонной будке. Второй эпизод фантастической франшизы "Новые приключения Билла и Теда" вышел в 1991 году. В нем главным героям предсказали, что они напишут песню, которая изменит весь мир.



Кадр из предстоящего фильма "Билл и Тед 3" / Twitter / @ BillandTed3