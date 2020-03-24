Фобия белых стен: Дита фон Тиз показала свой роскошный особняк в тюдорском стиле

Знаменитая американская бурлеск-звезда и фотомодель Дита фон Тиз пригласила журналистов в свое имение в Лос-Анджелесе и рассказала, почему обожает свой дом и как он отражает ее чувства и мировоззрение.

47-летняя артистка не скрывает, что имеет большое состояние, чтобы быть владелицей большого особняка в стиле Тюдоров. Диту уже давно считают яркой представительницей поп-ап стиля, поэтому ее дом трудно представить без чрезмерной экспрессии или в стиле минимализма.

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В издании CNN женщина рассказала, что у ее стиля дома собственные преимущества, ведь он объединяет элементы архитектуры эпохи Возрождения и готического стиля. Согласно словам журналистов, ее дом привлекает внимание "эклектическими сочетаниями, антикварной мебелью, блестящими предметами интерьера и неожиданными находками".

Сама же Дита фон Тиз призналась, что ненавидит белые стены. Ей нравится жить в доме, похожем на те, что были в 20-30-х годах в США.

У меня фобия белых стен в домах. Я максималист. Для меня важно, чтобы каждая комната была наполнена цветом и волнением... Покупая этот дом, для меня имело большое значение то, что здесь долго кто-то жил, воспитывал здесь своих детей. Хозяин даже женился в этом доме,

– объяснила звезда.

Дом Диты фон Тиз в стиле Тюдоров / Фото: CNN