Forbes назвал самого прибыльного актера 2018 года

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Джереми Реннер
Джереми Реннер / www.gettyimages.com

Именитое издание Forbes, которое ежегодно подводит итоги по разным категориям, 26 декабря назвало рейтинг актеров, которые принесли наибольшую и наименьшую прибыли киностудиям.

Об этом сообщают на сайте издания.

Самым прибыльным актером в киноиндустрии в этом году стал Джереми Реннер, который за каждый доллар, полученный за роль, киностудии он принес 82,70 доллара. В тройку лидеров также вошли актеры Марк Руффало и Эми Адамс, которые принесли кинокомпаниям по 80,20 и 69,90 долларов соответственно за каждый доллар, который они получили с контракта.

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В антирейтинг вошли также достаточно знаменитые актеры. Первую строчку в списке самых переоцененных актеров занял Мэттью Макконахи, который за каждый доллар, что получил сам, принес студии всего 1,10 доллар. В перечень также вошли актеры Кристиан Бэйл – 1,50 долларе, Мэтт Дэймон – 3,70 и другие.

Предлагаем просмотреть списки самых прибыльных и наименее прибыльных киноактеров этого года.

Топ-10 самых прибыльных актеров:

Джереми Реннер – 82,70 долларов;

Марк Руффало – 80,20 долларов;

Эми Адамс – 69,90 долларов;

Галь Гадот – 60 долларов;

Крис Эванс – 56,10 долларов;

Крис Хемсворт – 36,20 долларов;

Скарлетт Йоханссон – 34,40 доллара;

Роберт Дауни-младший – 24,40 доллара;

Джулия Робертс – 24 долларов;

Райан Рейнольдс – 22,80 долларов.

Теги: LifeStyle Кино рейтинги Forbes
Источник: Lifestyle
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