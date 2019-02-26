Freedom Jazz отказались от участия в Евровидении-2019

Одни из участников Национального отбора на Евровидение-2019 Freedom Jazz отказались от борьбы за представление Украины на международном конкурсе. После отказа от конкурса победительницы в финале MARUV Общественник вещатель должен выбрать имя другого участника.

Об этом артистки, которые заняли второе место в финале Нацотбора на Евровидение, сообщили на своей странице в Instagram.

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Только что мы получили звонок из НТКУ и хотим сообщить, что отказываемся от участия в Евровидении-2019. Сейчас, наш "Cupidon" летит дальше. Сейчас мы на стадии подписания контракта с европейским промоутером и ведем переговоры о концертных турах на ближайшее время,

– заявили во Freedom Jazz.

Девушки поблагодарили поклонников за то, что помогли занять второе место Национального отбора Евровидения-2019.

"Наша главная победа – это вы! Для вас мы экспериментируем, пишем песни, делаем невероятные постановки и занимаемся искусством. Может когда-нибудь мы еще раз попробуем свои силы в Национальном отборе", – добавлено в заявлении.

Накануне один из членов жюри Андрей Данилко заявил, что после отказа финалистки MARUV, Украину должен представлять исполнитель, который занимает второе место – Freedom jazz.

В чем заключается скандал с певицей MARUV?

В прошлые выходные состоялся финал Нацотбора Евровидения в Украине, где победу одержала уроженка Днепропетровщины MARUV (Анна Корсун). Несмотря на гастроли в России и права российской компании Warner Music Russia на песню Siren Song, с которой MARUV должна была ехать в Израиль на главный конкурс, она получила 11 баллов от зрителей и судей шоу. Однако, согласно правилам, после отбора на телеканале СТБ договор с представителем Украины должна еще подписать Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ).

Некоторые детали договора певица обнародовала в сети и назвала их ограничивающими права и свободы человека, добавив, что готова отменить все гастроли в России, если это потребуется для конкурса. В то же время вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко неоднократно подчеркивал, что артистке, которая продолжает демонстративно гастролировать в России, не стоит ехать на международный конкурс, чтобы потом не пришлось объяснять всему миру, что между Украиной и Россией никакой дружбы нет.

Кто может поехать на Евровидение вместо MARUV: смотрите видео

После 5 часов переговоров между НОТУ и командой MARUV стороны так и не подписали договор, ссылаясь на ряд причин. Впоследствии эту ситуацию прокомментировал и глава правления НОТУ Зураб Аласания, который вместе с представителями Общественного вещателя решил избежать чрезмерной политизации конкурса. Сама же MARUV не замедлила с ответом и подтвердила, что "не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков".

Кроме того, поклонники артистки создали на ресурсе Change.org. электронную петицию, в которой просят предоставить певице MARUV возможность принять участие на Евровидении-2019 в Израиле. Автором петиции стал пользователь Давид Эвоян (David Evoyan), а направлена она в Европейский вещательный союз (European Broadcasting Union). Под ней уже подписались более 7,7 тысяч пользователей.