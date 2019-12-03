Когда зажгут главную новогоднюю елку 2020 года в Киеве: дата

С приходом декабря, киевляне начинают активную подготовку к новогодним праздникам, ведь до главного праздника – Нового 2020 года осталось меньше месяца. Главную елку страны зажгут на Софийской площади. Накануне, 30 ноября, началась установка елки.

Новогодняя красавица будет украшена 750 игрушками в виде конфет и 4 километрами гирлянд. Длина елки – 30 метров, ширина – 35 метров, а вес будет достигать более 100 тонн. Вокруг нее поставят персонажей из балета "Щелкунчик" и украинских сказок. Зажгут главную елку в День святого Николая – 19 декабря в 19 часов.

Читайте также: Новый год 2020: какой будет главная елка Украины и празднования в Киеве – фото

На Софийской площади празднование начнется несколько быстрее.

14 декабря – открытие рождественской ярмарки

19 декабря – праздничное зажжение елки

25 декабря – празднование католического Рождества

31 декабря – празднование Нового года

7 января – праздничный вертеп и рождественский концерт.

В этом году главной темой праздника стал мир приключений "Щелкунчика" и его королевств. Гостей города и киевлян ждут праздничные локации в сказочном стиле:

Королевство подарков – ярмарка сувениров и лучших подарков к празднику, куда съедутся сотни мастеров со всей Украины.

Королевство вкуса – самые вкусные блюда и напитки: мюнхенские колбаски, шашлык, праздничная выпечка, душистый глинтвейн и много сладостей.

Королевство развлечений – сказочный город для детей с аттракционами, аниматорами, инсталляциями и подарками.

Королевство лайков – многочисленные фотозоны на Софийской площади и Владимирском проезде.

Кроме главной елки на Софийской площади в Киеве будет еще 11 елок на разных локациях, но меньших по размеру. Контрактовая площадь перенесет гостей в мир Марии Примаченко. Организаторы украсят праздник в стиле опишнянской керамики.

Уютный зимний городок в этностиле сочетается с тематической концертной программой и стилизованным декором. На Контрактовой площади для детей будет резиденция Святого Николая, который будет осуществлять мечты и желания, снежная горка и стрит-арт каток.



Макет Контрактовой площади

Центр Киева активно украшают иллюминациями, гирлянды уже монтируют на улицах столицы. На Крещатике использовано более 3 тысяч метров гирлянд и 300 световых устройств, установленных на деревьях и административных учреждениях. Украшены Национальная филармония, консерватория, здание Киевсовета и Главпочтамт.

Кроме Крещатика, новогодние гирлянды появятся также на улицах Хмельницкого и Грушевского, Европейской площади, а также на Майдане Независимости. Завершится празднование 13 января на Софийской площади, и 19 января на Контрактовой.