Голос страны 9 сезон 14 выпуск: как прошел грандиозный финал шоу

В воскресенье, 21 апреля, в Украине состоялись не только президентские выборы, но и грандиозный финал вокального шоу "Голос страны-9". В прямом эфире четыре талантливых певца поборолись за победу в проекте: Оксана Муха, Карина Арсентьева, Виктория Олейник и Андрей Хайат. Кто же сумел стать лучшим вокалистом шоу – читайте в материале LifeStyle 24.

Развлекательный проект "Голос страны 9 сезон" стал одним из самых ожидаемых шоу в Украине. Тысячи людей наблюдали за судьбой талантливых вокалистов на проекте и болели за своих фаворитов. В воскресенье, 21 апреля, состоялся решающий эфир, в котором и объявили имя победителя.

Каждый из вокалистов заверил, что это уже большая победа – дойти до грандиозного финала проекта. Однако каждый из участников "Голоса страны-9" стремится завоевать себе главный приз шоу. Оксана Муха, Карина Арсентьева, Виктория Олейник и Андрей Хайат подготовили для зрителей новые композиции и невероятные постановки, которые смогут вас поразить.

Суперфинал состоит из трех этапов: после каждого мы будем прощаться с одним певцом. Сначала участники споют сольную песню, которую тщательно готовили целую неделю. Во время второго раунда – они будут петь в дуэте со своим наставником. Третий шаг: решающий – участники снова споют самостоятельно!

– анонсировали организаторы шоу.

Первый раунд финала

После эффектного выступления звездных тренеров финал шоу "Голос страны-9" открыла Оксана Муха. Первый раунд борьбы за победу она начала с песни "Я піду в далекі гори". Выступление Оксаны Мухи сопровождалось постановкой с ужином украинской семьи, которая колоритно дополнила слова композиции.

Участница в очередной раз показала невероятный вокал и красоту украинской народной песни. Композиции Квитки Цисык, по ее словам, снова ожили, от чего Оксана Муха не сдерживает своего восторга.

Голос страны 9 сезон 14 выпуск: смотрите онлайн – выступление Оксаны Мухи

Продолжила грандиозное шоу Виктория Олейник. Девушка из команды Монатика призналась, что очень хочет победить, а ее триумф станет благодарностью всем тем, кто поддерживал ее все это время.

Вокалистка выбрала зажигательную песню, соединив несколько треков, в частности, Тины Кароль Show Me The Love. Во время выступления к Виктории Олейник присоединились группа барабанщиков, которые показали невероятное фаер-шоу.

Голос страны 9 сезон 14 выпуск: смотрите онлайн – выступление Виктории Олейник

А вот Карина Арсентьева призналась перед выступлением, что имеет большую ответственность на шоу "Голос страны-9". Все потому, что ее звездный тренер Потап заявил: если победу одержит не его участница, он больше не будет участвовать в проекте. Поэтому девушка старается приложить все усилия, чтобы одержать победу.

Карина Арсентьева, которой получить расположение зрителей помогало творчество Уитни Хьюстон, решила поэкспериментировать. В последнем шоу "Голоса страны-9" девушка вышла на сцену с песней Софии Ротару "Чекай", вызвав своим вокалом восторг в зале.

Голос страны 9 сезон 14 выпуск: смотрите онлайн – выступление Карины Арсентьевой

Закрывал первый этап финала представитель команды Тины Кароль – Андрей Хайат. Вокалист заявил, что стремится своей музыкой показывать силу украинской нации. Поэтому национальная песня всегда будет на ключевом месте в его творчестве.

Поп-дива Тина Кароль решила еще по-другому показать зрителям голос талантливого подопечного. На сцену Андрей Хайат вышел с песней группы "ВВ" – "Весна". К известной композиции вокалист добавил свою особую манеру исполнения, поэтому трек изменился до неузнаваемости. Выступление сопровождалось игрой казаков, а в конце Андрей Хайат символично предстал под дождем.

Голос страны 9 сезон 14 выпуск: смотрите онлайн – выступление Андрея Хайата

По результатам голосования зрителей, Оксана Муха, Андрей Хайат и Карина Арсентьева продолжили бороться за победу. А в шаге от триумфа с проектом попрощалась Виктория Олейник, которая является представительницей команды Монатика.

Второй раунд

В следующем этапе вокального конкурса на сцену вышли участники совместно со своими звездными тренерами. Дебютировали в этом этапе Потап и Карина Арсентьева. Они представили трогательную песню Леди Гаги и Брэдли Купера, которая получила награду Грэмми-2019 – трек Shallow. Чувственное выступление сорвало овации среди зрителей.

Голос страны 9 сезон 14 выпуск: смотрите онлайн – выступление Потапа и Карины Арсентьевой

А вот Дан Балан и Оксана Муха решили выбрать для совместного выступления песню в национальном стиле. В анонсе участница проекта призналась, что это была ее мечта, но она не решалась предложить это молдавскому артисту. Инициатива пошла от самого Дана Балана, который написал трек специально к финалу "Голоса страны-9".

Голос страны 9 сезон 14 выпуск: смотрите онлайн – выступление Дана Балана и Оксаны Мухи

Закрывать второй раунд "Голоса страны-9" взялась команда Тины Кароль. Звезда вышла на сцену с Андреем Хайатом, с которым спела легендарную песню "Ніч яка місячна". Нежная композиция вызвала восторг у зрителей.

Голос страны 9 сезон 14 выпуск: смотрите онлайн – дуэт Тины Кароль и Андрея Хайата

После выступлений Монатика и группы The Hardkiss ведущие объявили суперфиналистов, которые сойдутся в вокальном поединке в третьем раунде. По результатам зрительского голосования, в следующий этап шоу прошли Карина Арсентьева и Оксана Муха, а талантливый Андрей Хайат попрощался с шоу в шаге от победы.

Третий раунд

Финальный поединок начала "помидорная принцесса" Карина Арсентьева. За время популярного проекта "Голос страны-9" она сумела развить свой вокальный талант. Девушка уже доказала себе, что жительница провинциального города тоже может получить место в шоу-бизнесе.

На сцену она вышла с песней своего кумира Уитни Хьюстон I Will Always Love You. Карина Арсентьева настолько проникновенно исполнила знаменитый хит, что вызвала слезы у зачарованных зрителей.

Голос страны 9 сезон 14 выпуск: смотрите онлайн – финальное выступление Карины Арсентьевой

Оксана Муха призналась, что в начале своего участия в "Голосе страны-9" даже не мечтала о таком успехе. Она просто хотела напомнить всем о легендарной Квитке Цисык и ее творчестве. Однако украинцы настолько жаждали национальной песни в новой аранжировке, что массово поддержали чувственную вокалистку. Для окончательного выступления львовянка Оксана Муха из команды Дана Балана выбрала песню из репертуара своего кумира – "Де ти тепер".

Голос страны 9 сезон 14 выпуск: смотрите онлайн – решающее выступление Оксаны Мухи

Видео будет позже

Невероятное выступление Тины Кароль и Бумбокса стал последним в финале "Голоса страны-9". Ведущие принялись объявлять результаты голосования: с минимальным отрывом голосов победителем шоу стала Оксана Муха – участница команды Дана Балана.

Шоу зародилось в Нидерландах в 2010 году и стремительно распространился по всему миру. Всего через год проект воплотили в Украине. В 2019 году прогремит 9 сезон "Голоса страны", который откроет для зрителей новых артистов.