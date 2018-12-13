Голос страны 9 сезон: кто станет следующим звездным тренером в проекте
Совсем скоро стартуют съемки 9 сезона вокального шоу "Голос страны". Пока интригой остается полный состав тренеров проекта: накануне стало известно, что среди них будет Потап, Тина Кароль и тренер проекта "Голос. Дети" Монатик!
Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram.
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Я займу место тренера "Голос страны – 9". Уверен, что это будет увлекательное и незабываемое путешествие! Новые знакомства, увлечения, переживания, а главное – музыка!
– заявил Монатик.
В студии "Сніданку з 1+1" певец рассказал, что у него уже есть практика работы с детьми в роли тренера, в то же время ему интересно работать со взрослыми талантами, которые еще не стали артистами, которые еще не вспыхнули".
"Это необычайный проект, в котором никогда не знаешь, что тебя ждет. Именно поэтому он мне и нравится. Я буду ждать своих людей. Людей, которые смогут задеть меня своим талантом и пением", – добавил он.
Добавим, что тренеры передают друг другу музыкальную эстафету, напевая песни своих конкурентов при подготовке к борьбе за победу. А потому становится известно, кто может стать следующим.
Смотрите видео, как Тина Кароль передала музыкальную эстафету Монатику:
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