Одна из самых откровенных украинских певиц и моделей за годы карьеры примерила множество провокационных образов. Однако в очередной съемке Даша Астафьева появилась не только в эротическом наряде, но и изменила цвет волос. Роковая брюнетка перевоплотилась в соблазнительную блондинку и рыжеволосую бестию.

Результаты перевоплощения Даша Астафьева опубликовала в инстаграм-профиле. Модель не стала объяснять, связана ли такая съемка с будущими изменениями ее внешности, однако фолловеры уже успели выразить свои предпочтения. По мнению пользователей сети, звезде больше всего подходит рыжий цвет волос.

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На фото Астафьева позировала в соблазнительном боди, в котором ранее появлялась на сцене. Концертное платье украшено массивной молнией и усыпано жемчужинами, которые эротично спадают на бедра модели. Боди без бретелек едва прикрывает пышный бюст звезды, который выглядит очень сексуально на серии горячих фотографий.

Еще большей провокативности look певицы добавили черные колготки в сеточку, короткие кожаные перчатки и высокие лакированные ботфорты, которые подчеркивали стройные длинные ноги звезды. Дерзким был и макияж Даши Астафьевой с серебряными тенями, яркой красной помадой и широкими стрелками. Среди аксессуаров – крупные серьги-кольца и цепочка на шее.

Автором фотографий выступила украинская фешн-фотограф Соня Плакидюк, в объективе которой достаточно часто возникает знаменитая подруга Астафьева. "Мы к вам приехали на час", – прокомментировала певица кадр, который соединил сразу три образа.