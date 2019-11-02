Горячая Даша Астафьева подчеркнула пышную грудь в корсете в новой фотосессии

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Даша Астафьева
Даша Астафьева / Instagram / @da_astafieva

Певица Даша Астафьева, которая считается одной из самых сексуальных представительниц украинского шоу-бизнеса, поразила армию поклонников очередными пикантными снимками.

Новые соблазнительные фото Астафьева опубликовала на своей странице в инстаграме.

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В фотосессии Даша сидит на стуле в обольстительных позах. Певица одета в фиолетовый корсет, который подчеркнул ее пышный бюст глубоким декольте. Завершили look звезды черные колготки и ретро-туфли.

"Есть люди, рядом с которыми, я понимаю, что "о фотографии" так же как и "о сексе" я знаю все", – добавила в подписи артистка.

Даша Астаф'єва
Даша Астафьева / Instagram / @da_astafieva

Добавим, что еще несколько лет назад Даша Астафьева не была уверенной в своей красоте и считала себя "гадким утенком". Даже снимаясь для журнала Playboy певица имела много комплексов и сомнений.

"Сейчас я чувствую себя хорошим человеком, красивой женщиной, хорошей мамой своих песиков. Также я чувствую себя артисткой, которую умеют слушать не только потому что она красивая или с большой грудью, а потому, что люди слышат то, что я пытаюсь к ним донести", – отметила знаменитость.

Даша Астаф'єва
Даша Астафьева / Instagram / @da_astafieva

blog_ava
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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Эротика Дария Астафьева
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