Горячая Даша Астафьева подчеркнула пышную грудь в корсете в новой фотосессии
Певица Даша Астафьева, которая считается одной из самых сексуальных представительниц украинского шоу-бизнеса, поразила армию поклонников очередными пикантными снимками.
Новые соблазнительные фото Астафьева опубликовала на своей странице в инстаграме.
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В фотосессии Даша сидит на стуле в обольстительных позах. Певица одета в фиолетовый корсет, который подчеркнул ее пышный бюст глубоким декольте. Завершили look звезды черные колготки и ретро-туфли.
"Есть люди, рядом с которыми, я понимаю, что "о фотографии" так же как и "о сексе" я знаю все", – добавила в подписи артистка.
Даша Астафьева / Instagram / @da_astafieva
Добавим, что еще несколько лет назад Даша Астафьева не была уверенной в своей красоте и считала себя "гадким утенком". Даже снимаясь для журнала Playboy певица имела много комплексов и сомнений.
"Сейчас я чувствую себя хорошим человеком, красивой женщиной, хорошей мамой своих песиков. Также я чувствую себя артисткой, которую умеют слушать не только потому что она красивая или с большой грудью, а потому, что люди слышат то, что я пытаюсь к ним донести", – отметила знаменитость.
Даша Астафьева / Instagram / @da_astafieva
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