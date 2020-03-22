Гороскоп на неделю 23–29 марта 2020 для всех знаков Зодиака предусматривает изменения в финансовом плане, астрологи рекомендуют больше времени уделять саморазвитию и не загружать себя работой. Читайте гороскоп на неделю 23–29 марта 2020 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 23–29 марта 2020 для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 23–29 марта 2020 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 23–29 марта 2020 для Овна

Овнов на этой неделе ждет приятная весть. Даже несмотря на то, что вы находитесь дома и никуда не выходите, совсем скоро вы сможете восстановить отношения с подругой или другом, с которыми потеряли связь.

Не стоит покидать дом каждый день и выходить на улицу. Рекомендуется составить список продуктов и закупиться в супермаркете на целую неделю. Дома придумайте себе занятия, до которых раньше не доходили руки.

Что касается работы, то на этой неделе вам придется принимать важные решения. Обратите внимание, что улучшить ваше материальное состояние пока не удастся. Поэтому примите это как должное, а если вам не хватает средств – попробуйте немного сэкономить.

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В семейной жизни не участвуйте в конфликтах, которые вас не касаются, и следите за своими словами. Вы можете высказаться очень резко в отношении близкого вам человека и будете долго об этом жалеть.

Благоприятный день: 29 марта

Неблагоприятный день: 27 марта

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 23–29 марта 2020 для Тельца

Новая неделя для Тельцов очень благоприятна для обучения. Если же вы давно мечтали пойти на курсы или даже освоить новую профессию – лучшего времени и не придумаешь. Сейчас в сети есть множество онлайн-платформ, которые за небольшую плату помогут вам стать лучшей версией себя.

Будьте осторожны с финансами, ведь сейчас материальное положение достаточно нестабильное. Не делайте спонтанных покупок, особенно тех, которые превышают норму ваших расходов.

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Ближе к концу недели вас ожидают серьезные изменения в ваших отношениях – вы перейдете на новый уровень. Поэтому будьте готовы к приятным сюрпризам.

Благоприятный день: 26 марта

Неблагоприятный день: 28 марта

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 23–29 марта 2020 для Близнецов

Новая неделя Близнецов порадует финансами. За свое трудолюбие вы получите немалое денежное поступление или же вам вернут долг. Также неделя благоприятна для операций с валютой.

На работе вам придется учиться говорить "нет" дополнительной нагрузке. Если будут поступать подобные предложения – они смогут принести дополнительный доход, но будут требовать много времени на их выполнение. Лучше на этой неделе от дополнительной работы отказаться вообще, а свободное время посвятить только себе.

На выходных проведите время в окружении только близких вам людей. Откажитесь от дальних поездок или шумных компаний, сейчас они абсолютно не актуальны. Вам необходимо полноценно отдохнуть и максимально набраться сил.

Благоприятный день: 23 марта

Неблагоприятный день: 24 марта

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 23–29 марта 2020 для Рака

Начало недели для Раков будет веселым и радостным. Больше всего времени вы будете уделять собственным делам, а уже во второй половине недели вы с головой погрузитесь в работу, вам удастся завязать новые деловые связи.

Раки редко бывают романтичными, но на этой неделе все изменится. Не сдерживайте себя и проявляйте свои чувства.

Эта неделя не подходит для выяснений отношений с руководством. Даже если вас сейчас что-то не устраивает, оставьте этот разговор на лучшее время. Здоровье будет крепким, поэтому вы можете не переживать насчет болезней, но не забывайте о правилах карантина.

Благоприятный день: 25 марта

Неблагоприятный день: 26 марта

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 23–29 марта 2020 для Льва

Неделя принесет Львам новые впечатления. Ваша работа приносит вам много удовольствия, поэтому вкладывайте в нее максимум своих усилий. Руководство не обойдет ваши старания стороной и уже совсем скоро вас ожидает финансовое вознаграждение.

Вы заняты только приятными мыслями и воспоминаниями о свидании или встрече. Подождите еще немного и сможете встретиться со всеми, с кем планировали ранее. Не забывайте про телефонные звонки, вероятно, услышать ваш голос окажется для кого-то приятной неожиданностью.

На выходных – самое время воплотить в жизнь свои планы, которые давно зреют в вашей голове. Если вы давно хотели начать правильно питаться и заниматься спортом – карантин этому не помеха. Меню здорового питания и упражнений, которые вы можете сделать дома, – в интернете множество. Просто начните делать что-то с маленьких шагов. С таким режимом уже через несколько недель вы увидите существенный результат и будете собой довольны.

Благоприятный день: 28 марта

Неблагоприятный день: 29 марта

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 23–29 марта 2020 для Девы

У тех, кто удаленно работает из дома, ожидается очень насыщенная рабочая неделя. У вас возникнет много интересных и перспективных идей. Старайтесь все эти идеи фиксировать, записывать, чтобы потом вернуться еще раз к их рассмотрению.

Не бойтесь предлагать эти идеи вашему руководству и обсуждать с коллегами, вы услышите много полезных советов. К тому же зарекомендуете себя как перспективного и амбициозного работника.

Финансовое положение на грани кризиса, но глубокая бедность вам не грозит. На выходных будьте осторожны при употреблении алкоголя – реакция вашего организма на этот продукт может оказаться непредсказуемой и даже небольшая доза может привести к алкогольному отравлению.

Благоприятный день: 23 марта

Неблагоприятный день: 24 марта

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 23–29 марта 2020 для Весов

Держите все свои планы при себе и не рассказывайте о них людям, которым не очень доверяете. Ведь это может принести негативные последствия. Неделя для вас будет наполнена положительными событиями. Возможны новые знакомства, в том числе виртуальные, которые перерастут в серьезную дружбу или романтические отношения.

Обстоятельства этой неделе будут сильнее вас. Не исключены неожиданности и резкая смена ваших привычных планов. Главное в таких ситуациях опираться лишь на собственные силы, чужие советы могут только ухудшить ситуацию. Уже в четверг вся ваша жизнь вернется в обычное русло.

Выходные вы проведет в окружение своей второй половинки, что поможет вам сблизиться в отношениях.

Благоприятный день: 25 марта

Неблагоприятный день: 27 марта

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 23–29 марта 2020 для Скорпиона

На работе Скорпионов ожидает много нововведений, но все они со временем будут иметь хороший для вас результат. Вторник – благоприятный день для планирования рабочих моментов. Тех, кто дистанционно работает из дома, ожидают приятные новости. Поэтому не теряйте инициативности и попробуйте искать новые точки соприкосновения с вашим начальством.

В первой половине недели спланируйте себе отдых на природе, подальше от большого скопления людей. Погода на выходных будет радовать, поэтому смело отправляйтесь на небольшую прогулку.

Позитивной темой этой недели может стать ваше личностное развитие через творческую активность. Уверенность в себе позволит вам ставить перед собой масштабные задачи и успешно их решать. Поэтому попробуйте посвятить несколько дней только себе и любому виду творчества.

Благоприятный день: 26 марта

Неблагоприятный день: 24 марта

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 23–29 марта 2020 для Стрельца

Эта неделя для вас будет тяжелой и утомительной, ведь на вас свалится очень много дел по работе и в личной жизни. Однако уже в пятницу вам удастся все решить и избавиться от груза невыполненных дел.

Главный акцент на этой неделе сделайте на духовный рост и учебу. В среду займитесь своими финансами и начните экономить. Сэкономленные деньги вам понадобятся уже совсем скоро.

Совет этой недели – беречь спокойствие в любой непонятной ситуации. Время на размышления пойдет вам лишь на пользу. Если вы захотите сменить место работы, то звезды этому будут успешно способствовать.

Благоприятный день: 26 марта

Неблагоприятный день: 28 марта

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 23–29 марта 2020 для Козерога

Эта неделя для Козерогов пройдет в бешеном темпе, что в свою очередь будет требовать от вас решительности и принятия быстрых решений. Если вы чувствуете, что выполняете работу, которую вам кто-то навязывает – быстро избавляйтесь от нее, ведь в противном случае у вас совсем не будет свободного времени.

Не спорьте с партнером по бизнесу или коллегами по работе, это может существенно навредить вашей карьере. Если вы будете пытаться быть героем в той ситуации, в которой не уверены до конца, то усложните себе существенно жизнь.

Также не стоит забывать о собственном здоровье. Если чувствуете себя плохо, немедленно вызывайте врача. Выходные – отличное время для восстановления ресурсов, отдыха и релакса. В расслабленном состоянии к вам могут прийти интересные идеи, но, прежде чем приступать к действиям, нужно продумать все до мелочей.

Благоприятный день: 23 марта

Неблагоприятный день: 24 марта

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 23–29 марта 2020 для Водолея

Неделя у Водолеев будет насыщена стрессами и хлопотами. Не берите близко к сердцу колючие комментарии со стороны друзей и коллег. Не вступайте в конфликты и держитесь в стороне от сплетен, даже если они вам кажутся несерьезными.

На работе вам нужно попросить помощи ближайших коллег, ведь самостоятельное решение сложного вопроса может привести к существенным финансовым потерям.

Тщательнее подходите к вопросам оздоровления и процедур, которые способны укрепить иммунитет. Иначе вы рискуете заболеть и провести на больничном минимум неделю. Если у вас есть возможность, то стоит уйти в отпуск. Просто отдохните дома и наберитесь сил на будущее.

Благоприятный день: 27 марта

Неблагоприятный день: 26 марта

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 23–29 марта 2020 для Рыб

Лучше всего эту неделю посвятить любимому человеку и своей личной жизни. Ведь из-за графика работы эта сфера вашей жизни больше всего пострадала. В первой половине недели сделайте генеральную уборку в квартире и избавьтесь от лишних вещей, которыми вы уже давно не пользуетесь.

Вторая половина недели – это благоприятное время для планирования своего бюджета. Позаботьтесь о сбережениях, ведь иначе есть большая вероятность, что в будущем у вас будут большие и незапланированные расходы.

На работе сохраняйте спокойствие и баланс. Откажитесь от сверхурочных часов и работы на выходных. А в это время позаботьтесь о здоровье – как физическом, так и психологическом. В случае со вторым – лучше всего выбраться на природу на выходных, но обязательно избегайте скопления людей.

Благоприятный день: 28 марта

Неблагоприятный день: 29 марта