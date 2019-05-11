Гороскоп на сегодня, 11 мая 2019 года, предусматривает день, в который стоит отказаться от мыслей об амурных делах. Зато эффективнее будет заняться заботой о себе. Читайте гороскоп на 11 мая 2019 года для всех знаков зодиака далее в материале.

В этот день желательно не подвергать опасности свое здоровье. Для тех, кто часто болеет, день будет удачным, чтобы начать исправлять ситуацию – менять рацион, стиль жизни и браться за практики, которые способствуют оздоровлению. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 11 мая для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 11 мая 2019 для Овнов

Овнам сегодня следует во всем соблюдать меру и внимательно наблюдать за положением дел, которые происходят вокруг. Вероятно, что в голову вам придет содержательная и плодотворная идея, реализацию которой вы сможете начать уже со дня на день.

Во время занятий спортом будьте осторожными, не забывайте о разминке и правилах безопасности.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 11 мая 2019 для Тельцов

Тельцам желательно взяться за планирование недели или хотя бы ближайших дней. Вложенные в эту сферу силы дадут ощутимый результат очень скоро.

Успехи ждут и тех, кто займется своим здоровьем и уделит немного внимания спорту.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 11 мая 2019 для Близнецов

Возьмитесь за свои дела, особенно за те, исполнение которых вы откладывали уже давно. Вот увидите, как только вы по-настоящему возьметесь за выполнение заданий – все пойдет как по маслу.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 11 мая 2019 для Раков

С Раками злую шутку сыграть может их искренность, особенно с теми, кто любит откровенно рассказывать о своих чувствах и слишком открываться другим. Не расстраивайтесь, если кто-то воспользуется вашими хорошими чертами, и возьмите себе ситуацию на вооружение.

Финансовые проблемы в субботу вряд ли будут возникать. Без особых хлопот будет протекать и любая деловая деятельность.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 11 мая 2019 для Львов

Настойчивость – это не то качество, которое стоит проявлять 11 мая. Будьте уверенными, но излишне не давите на людей и не прикладывайте гиперусилия для решения дел. Если что-то упорно не идет вам в руки – возможно оно того и не стоит.

Хорошее время для построения новых отношений и романтических приключений. Ваши дипломатические качества будут на высоте, однако избегайте шокирующих высказываний.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 11 мая 2019 для Дев

Вашим девизом в этот день должна стать фраза "Больше слушаю, меньше говорю". Конечно, если вы хотите неприятностей, то можете отчаянно отстаивать свое мнение. Однако звезды это делать не рекомендуют, так как жаркий спор, даже с друзьями, имеет высокие шансы перерасти в ссору.

Крупных покупок лучше избегать, так же как и поездок.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 11 мая 2019 для Весов

В первой половине дня вам будут легко удаваться знакомства с новыми людьми. Вероятно, состоится важная и интересная встреча, которая впоследствии повлияет на вашу жизнь. Также есть высокие шансы получить новые знания, разобраться со сложным вопросом.

В личной жизни смело воплощайте самые эпатажные планы – есть высокие шансы на успех.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 11 мая 2019 для Скорпионов

Скорпионам прогнозируют спокойный день. Если вам представится возможность помочь окружающим – делайте это от чистого сердца. Сегодня рекомендовано проявлять альтруизм и щедрость.

День благоприятен для тех, кто занимается торговлей. Есть высокие шансы заключить выгодные договоренности.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 11 мая 2019 для Стрельцов

На работе вас будет сопровождать удача. Конфликтов с руководством или коллегами не будет, а при малейшем намеке на них проявляйте сдержанность. Возможно успешное завершение дела, которое принесет вам деньги.

В этот день повышен риск пищевых отравлений, бытовых травм и дорожных аварий. Если вы водитель – будьте внимательны за рулем и не нарушайте правила.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 11 мая 2019 для Козерогов

Одиноким Козерогам этой ночью стоит выйти в свет, чтобы немного развеяться и набраться вдохновения. Не пренебрегайте приглашениями друзей, а то и сами попробуйте кого-нибудь вытащить на интересное событие.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 11 мая 2019 для Водолеев

Важные вопросы сегодня удастся обсудить при непринужденных обстоятельствах, что принесет вам много вдохновения.

Финансовые вопросы желательно решить в первой половине дня, ближе к вечеру шансы допустить ошибку будут расти.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 11 мая 2019 для Рыб

В этот день Рыбы будут очень коммуникативными. Впрочем будьте осмотрительны, когда будете рассказывать о небольших тайнах и фактах довольно известной персоны. Вас могут обвинить в клеветничестве. А личные дела сегодня будут удаваться как никогда легко.