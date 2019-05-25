Гороскоп на сегодня, 25 мая 2019 года, предусматривает день, в который не стоит гнушаться возможностью увидеть или узнать что-то новое. Читайте гороскоп на 25 мая 2019 года для всех знаков зодиака далее в материале.

Сегодня удачно будут проходить разговоры и размышления о вечном. В этот день стоит найти время на прогулки или контакт с природой. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 25 мая для всех знаков зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 25 мая 2019 для Овнов

Внимательно прислушивайтесь к потребностям своего организма. Чрезмерные физические нагрузки нежелательны, однако легкие занятия спортом пойдут на пользу.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 25 мая 2019 для Тельцов

День лучше подходит для завершения дел, чем для начала новых. Начинать новые можно лишь в случае, если они краткосрочные. От дел, в которых вы не уверены, держитесь подальше, по ним решения отложите на следующую неделю.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 25 мая 2019 для Близнецов

Вероятно, на работе вас ожидает множество дел, которые потребуют решения. Упорный труд – это именно то, что вам сейчас нужно. Близнецам-прокрастинаторам стоит отодвинуть лень на второй план и взяться за дело.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 25 мая 2019 для Раков

В любовной сфере вы можете ощутить дикую страсть, однако для рискованных или необдуманных амурных авантюр этот день подходит не лучшим образом. Семейным Ракам и тем, у кого есть пара, такой настрой придется по душе. А вот одиноким стоит быть осмотрительным, однако переживать не стоит – не нарубить дров вам поможет ваше благоразумие.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 25 мая 2019 для Львов

Этот день принесет вам гору положительных эмоций, особенно если вы проведете его с друзьями, оторвавшись от обыденности. Впрочем, рутинные дела в субботу вас также не будут подавлять, ибо будут даваться легко и непринужденно.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 25 мая 2019 для Дев

В этот день возможны неожиданные финансовые поступления, которые вас приятно удивят. Дела любовные будут удаваться как никогда легко и вас может просто тянуть пофлиртовать.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 25 мая 2019 для Весов

Командная работа – вот что вам сегодня лучше всего будет удаваться. Используйте эту возможность эффективно и отдайтесь делу сполна. Вам хорошо будет удаваться избегать манипуляторов и тех, кто хочет нечестно использовать ваши силы и таланты.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 25 мая 2019 для Скорпионов

Дома вас ожидает стабильная ситуация, однако к комфорту возвращаться не спешите сразу. Ближе к вечеру вам захочется пообщаться в тесной компании с близким человеком.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 25 мая 2019 для Стрельцов

Для Стрельцов этот день мая может показаться не из легких, но результат будет стоит затраченных сил. Если особых рабочих дел у вас на этот день нет, то займитесь самосовершенствованием. Это хорошее время для чтения профессиональной литературы, планирования ответственных дел и задач на будущее.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 25 мая 2019 для Козерогов

Отношения с близкими будут бесконфликтными, с чужими людьми в жаркие дискуссии в этот день встревать не стоит. На любовном фронте будет штиль, однако сейчас у вас есть дела поважнее.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 25 мая 2019 для Водолеев

В первой половине дня возможны приятные сюрпризы от родных. Не забудьте сказать им слова благодарности и напомнить, как дороги они вам. На работе же вас ждет затишье, однако к вечеру возможны конфликтные ситуации с коллегами или начальством. Будьте покладистыми и все обойдется.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 25 мая 2019 для Рыб

Вашим девизом в этот день должна стать фраза "Больше слушаю, меньше говорю". Конечно, если вы хотите неприятностей, то можете отчаянно отстаивать свое мнение. Однако звезды делать этого не рекомендуют, ведь жаркий спор, даже с друзьями, имеет высокие шансы перерасти в ссору.