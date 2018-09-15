Горы зовут: горные маршруты Грузии, от которых захватывает дыхание

С 1 марта путешествовать в гостеприимную Грузию можно по внутренним паспортам в форме ID карты. Это замечательная возможность познакомиться с интересной культурой этой страны, традициями и особенно природой.

Предлагаем вам три несложных маршрута, после прохождения которых вы однозначно будете под впечатлениями.

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Добраться до Грузии быстро и недорого сегодня не так и трудно, а цены в стране достаточно лояльные. Из Украины, в основном из Киева, летают такие авиакомпании, как МАУ, Sky UP, Georgian Airways, Yanair, а стоимость билетов в обе стороны в среднем составляет 3500-4000 гривен.

Поскольку авиасообщение преимущественно из Тбилиси, поэтому маршруты следует прокладывать из столицы, и кроме горных маршрутов посетить такие места, как Мцхета, каньоны Окаца и Мартвили, прогуляться по старой части Тбилиси.

Подножия Казбека

Отправляемся на север Грузии в городок Степанцминда, прежнее название которого грузины используют значительно чаще – Казбеги. Путь пролегает по Военно-Грузинской дороге, которая сама по себе является чрезвычайно красивой аттракцией на пути к горам. Извилистые серпантины пролегают через горы над реками и кое-где погружаются в тоннели. На пути из Тбилиси можно сделать остановку у крепости Ананури, она сразу возле дороги, относится к ранней феодальной эпохе и служила форпостом обороны. На ее территории расположены три храма и башня, на которую можно подняться. Вход на территорию – бесплатный.

Из Тбилиси до Степанцминды 155 км. Подъезжая к месту назначения, перед вами откроется невероятная панорама на его величество Казбек – самую известную гору Грузии, которая занимает второе место по высоте – 5033 м.

Проход будет пролегать к подножию и окрестностям Казбека и Гергетской церкви. Идти придется постоянно вверх. Если вы путешествуете на собственным авто, то часть пути к последним горным домикам можно проехать. Дорога пролегает через гигантские горные массивы и потоки. Конечная цель – Гергетская церковь, которая расположена на высоте 2170 метров.



Гергетская церковь

Когда ты на такой высоте и тебя окружают заснеженные вершины с маленькими поселениями внизу, а в спину дышит великан Казбек, тогда ты понимаешь, что лучше гор могут быть только горы, на которых еще не побывал.

Шхара – самая высокая гора Грузии

Этот маршрут пролегает на север в горный район Сванетия и начинается с одного из самых высокогорных поселений в мире – Ушгули, которое расположено на высоте 2200 метров. Если в случае с первым маршрутом туда можно доехать на собственном транспорте, то сюда лишь на специально арендованном с водителем, поскольку дорога до поселения очень плохая, узкая и нет ограждения. Часто случаются такие участки, когда из окна совсем ее не видно, лишь сотни метров обрывов. Но в планах властей за несколько лет проложить туда качественное асфальтированное покрытие.

Ушгули – это небольшое село, которое в зимний период отрезано от цивилизации. Его особенностью, как и всего региона являются башни, которые здесь стоят чуть ли не возле каждого дома. Хоть село и входит в мировое наследие ЮНЕСКО, но оно не в лучшем состоянии: многие здания заброшены, а башни уже не используют по назначению. Но его панорама на фоне заснеженных вершин Шхары оставляет незабываемые моменты в памяти.



Село Ушгули

Именно отсюда и начинается пеший маршрут к подножию горы и ледника. Дорога довольно несложная. Практически весь путь это равнина, лишь последний километр приходится идти по каменистой местности. И есть момент, когда можно заблудиться и попасть в Россию!!! Поэтому будьте внимательны, ведь основная широкая пологая дорога во время подъема вверх оставляет незаметной маленькую узкую тропинку, ведущую в заросшую местность. Там указателей нет, поэтому нужно помнить, что путь всегда идет полого без резких подъемов. И уже через несколько минут открывается сама гора.

Ее высота 5193 м. Скалистые склоны покрыты снегом и ледниками, а вершины часто скрываются в облаках. От ледника веет холодом, из-за чего очень близко подходить не стоит, ведь в солнечные дни он тает и из него часто осыпаются камни и с огромной скорость падают вниз. Маршрут в две стороны занимает 18 километров.

Ушба – гора убийца

Маршрут начинается с поселка Мазери. Общая длина от начала и до ледника – 23 км. Ушба – это третья по высоте гора в Грузии, имеет 4690 метров. Ее еще называют горой ведьм или гороц-убийцей. Говорят, по статистике каждый четвертый, кто пытается ее покорить, встречает свою смерть именно на склонах этой горы. Бояться не стоит, ведь маршрут, который пролегает до ледника является безопасным, но не легким. Сначала пологая тропа, которая ведет до скалистых вершин, проходит через поля и лес, а дальше будут крутые подъемы вверх и даже придется несколько раз переходить реку. Маршрут к подножию Ушбы – самый красивый из трех предложенных – острые, скалистые вершины, заснеженные склоны, реки, водопады и ледник, с которого начинается река.

В конце маршрута есть огромный камень, от которого до самого ледника еще 10 минут ходу. На нем размещены таблички с именами тех, кто погиб, покоряя Ушбу, и их снаряжение. Это словно последний блокпост, который заставляет задуматься сможешь ли ты покорить эту гору, потому что ошибок она не прощает.

Это лишь маленькая частичка прекрасной природы Грузии. Все маршруты рассчитаны на один день, а потому долго на одном месте не задержитесь. В горы нужно попасть хотя бы раз, чтобы в них влюбиться, особенно это касается кавказских вершин.

Автор текста и фото: Виталий Мужик