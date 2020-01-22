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Гвинет Пэлтроу пришла на светское событие в провокационном образе: фото

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Гвинет Пэлтроу / www.gettyimages.com

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу и в 47 лет охотно демонстрирует сексуальность. На днях звезда посетила кинособытие, на котором красовалась в крошечном топе и брюках.

Как известно, 21 января в Голливуде презентовали документальный мини-сериал The Goop Lab. Киноленту представители Netflix сняли на основе истории о бизнесе Гвинет Пэлтроу. Поэтому актриса не могла пропустить премьерный показ и охотно посетила презентацию в Лос-Анджелесе.

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В Голливуде хорошо знают, что светское событие требует особого наряда. Поэтому Гвинет Пэлтроу тщательно подготовилась для своего выхода, выбрав очень соблазнительный костюм.

Перед камерами голливудская красавица позировала в белом кроптопе, который едва прикрывал ее грудь, и широких брюках. В таком наряде Гвинет Пэлтроу продемонстрировала безупречный рельефный пресс, котрый могли увидеть все участники кинособытия. Распущенные волосы, обувь на каблуках и дневной макияж завершили провокационный образ 47-летней Гвинет Пэлтроу.

Гвінет Пелтроу на кіноподії
Гвинет Пэлтроу на кинособытии / Getty Images

Акторка Гвінет Пелтроу
Актриса Гвинет Пэлтроу / Getty Images

Гвинет Пэлтроу является владелицей интернет-магазина Goop, который приносит ей не только бешеную прибыль, но и скандалы. Так, в 2019 году актриса решила запустить в продажу провокационное белье в стиле БДСМ. К этому же Гвинет попала в громкий скандал из-за витамин для беременных и молодых мам. Препараты существенно превышали рекомендуемые дозировки и могли повредить и роженицам, и детям. Кроме этого, в 2020 году актриса представила свечи с запахом вагины.

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Гвинет Пелтроу Голливуд Стиль и мода
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