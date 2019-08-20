Хайден Панеттьери планирует переехать из Лос-Анджелеса и бросить жестокого бойфренда, – СМИ

Американская актриса Хайден Панеттьери, которая стала жертвой жестокого избиения своим бойфрендом, планирует переехать подальше от него. Звезда уже выбрала новый город для проживания – Нью-Йорк.

Как сообщают инсайдеры Radar Online, большой резонанс в СМИ побудил Хайден Панеттьери задуматься о разрыве отношений с Брайаном Хикерсоном. Актриса вскоре переедет из солнечного Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, окончательно завершив скандальный роман.

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После всех скандалов и повышенного общественного внимания, которые она испытывала в Лос-Анджелесе, Хайден хочет оставить все плохие воспоминания в прошлом. Она очень любит Нью-Йорк: актриса там выросла и чувствует себя комфортно. Там у нее будет больше приватности,

– рассказал инсайдер.

До последнего родные и друзья не знали, какое же решение Хайден Панеттьери примет после резонансных новостей об избиении. Все они единогласно настаивали, чтобы актриса бросила Брайана Хикерсона, потому что их отношения не безопасны для хрупкой звезды. Поэтому намерение переехать в Нью-Йорк несколько успокоило обеспокоенных родственников актрисы.

"Хайден никогда не афиширует свои решения перед родственниками. Следовательно, никто из ее близкого окружения до сих пор не знал, как она поступит после нападения Брайана. Кажется, существует большая вероятность, что она бросит его и закончит все дела... Он приносил в ее жизнь только хаос. Поэтому этот роман был токсичным", – добавил инсайдер.



Хайден Панеттьери и Брайан Хикерсон / People

Что известно о личной жизни Хайден Панеттьери?

Хайден Панеттьери и Владимир Кличко объявили о завершении отношений летом 2018 года. Тогда пара решила не комментировать разрыв, а в СМИ мама актрисы призналась, что ее дочь запуталась и хочет упорядочить свою жизнь. Единственная дочь звезды Кайя-Евдокия осталась в Украине вместе с ее бывшим возлюбленным.

Но убиваться по Владимиру Кличко Хайден не стала. Впоследствии она впервые появилась на публике с новым избранником – Брайаном Хикерсоном. Актриса была под действием алкоголя и едва держалась на ногах.

После начала романа с начинающим актером Хайден все чаще попадала в скандальные новости. В частности, Брайан Хикерсон проявлял свой вспыльчивый характер и не сдерживал агрессию даже в отношении собственных родственников. Однако это не стало поводом для опасений Хайден: звезда поселилась с возлюбленным в своем поместье в Лос-Анджелесе, где и произошло жестокое нападение.

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2 мая актриса после отдыха в баре вернулась с Брайаном Хикерсоном домой, однако перед дверью дома между влюбленными вспыхнул конфликт, во время которого мужчина набросился на звезду с кулаками. Соседи, которые были очевидцами спора, вызвали правоохранителей.

Сперва Брайан Хикерсон заявил полиции, что находится в имении сам, однако те все же решили проверить дом. Там правоохранители нашли Хайден со следами жестокого нападения: синяки были на руках и шее. Бойфренда знаменитости сразу же арестовали, а жертва нападения обратилась за помощью к врачам. Однако в течение суток Брайана Хикерсона освободили из-под ареста, а Хайден через 2 недели осуществила публичный выход с ним.

Сейчас в суде рассматривают резонансное дело. 10 июля судьи запретили Брайану Хикерсону приближаться к актрисе. В то же время свою вину он не признает, а в суде его защищает один из лучших адвокатов Голливуда. Юрист настаивает, что виновниками конфликта были обе звезды, а жестокое избиение Хайден Панеттьери спровоцировал алкоголь.