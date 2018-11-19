Хакеры показали обнаженную Рианну : горячие фото (18+)

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Рианна
Рианна / Instagram/ @savagexfenty

Известная американская певица неожиданно стала жертвой хакеров. Фото, на которых Рианна полностью обнажена, попали в сеть совершенно случайно.

Барбадосская 30-летняя певица часто снимается в откровенных фотосессиях для своего бренда белья. Фото в кружевных бюстгальтерах или съемки видео в откровенных комплектах не являются для певицы чем-то особенным. Однако фото полностью обнаженного тела Рианна вряд ли хотела распространять на всю сеть.

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Откровенные снимки экс-ангела Victoria's Secret опубликовал Telegram-канал Super. На фотографиях певица предстала полностью обнаженной. Она раскованно позирует перед камерой в квартире, придерживая волосы рукой. Ее тело украшают лишь татуировки и полоски от загара.

Фото оголеної Ріанни
Фото обнаженной Рианны / Telegram-канал Super

Фото оголеної Ріанни
Фото обнаженной Рианны / Telegram-канал Super

Фото оголеної Ріанни
Фото обнаженной Рианны / Telegram-канал Super

Теги: LifeStyle Рианна Скандал
Источник: 24 канал
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