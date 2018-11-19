Хакеры показали обнаженную Рианну : горячие фото (18+)

Известная американская певица неожиданно стала жертвой хакеров. Фото, на которых Рианна полностью обнажена, попали в сеть совершенно случайно.

Барбадосская 30-летняя певица часто снимается в откровенных фотосессиях для своего бренда белья. Фото в кружевных бюстгальтерах или съемки видео в откровенных комплектах не являются для певицы чем-то особенным. Однако фото полностью обнаженного тела Рианна вряд ли хотела распространять на всю сеть.

Читайте также: Певица Рианна снялась в рекламе собственного бренда белья: горячие фото

Откровенные снимки экс-ангела Victoria's Secret опубликовал Telegram-канал Super. На фотографиях певица предстала полностью обнаженной. Она раскованно позирует перед камерой в квартире, придерживая волосы рукой. Ее тело украшают лишь татуировки и полоски от загара.



Фото обнаженной Рианны / Telegram-канал Super



Фото обнаженной Рианны / Telegram-канал Super



Фото обнаженной Рианны / Telegram-канал Super