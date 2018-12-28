Хит "Плакала" от группы KAZKA зазвучал по-английски: эффектное видео и текст песни

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KAZKA - Cry - текст песни КАЗКА - Плакала: слова на английском - слушать онлайн
Хит "Плакала" от группы KAZKA зазвучал на английском / Facebook / @kazka.band

Популярная украинская группа KAZKA перед Новым годом сделала для своих поклонников за рубежом сюрприз. Их самый известный хит "Плакала" зазвучал на английском.

Группа KAZKA получила большую популярность как в Украине, так и за ее пределами. В начале декабря коллектив одержал победу на "M1 Music Awards. 4 Seasons". Престижную статуэтку музыканты получили в номинации "Прорыв года". Не меньший успех песня "Плакала" имела и за рубежом: хит попал в Топ-10 популярных песен по версии Shazam.

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После такого взлета коллектив решил порадовать своих поклонников, записав англоязычную версию композиции. В сети уже появилось видео к песне "Cry"

Есть какая-то магия в том, что о нашем крае заговорили в мире благодаря песне "Плакала". Мы решили, что это знак судьбы, который нельзя игнорировать, и превратили "Плакала" в английский "Cry". Поэтому мы представляем очень важный для нас трек, который, надеемся, познакомит всю планету, не только с украинской культурой, но и с певческой украинской душой,
– рассказали представители группы KAZKA.

К музыкальной новинке группа создала новый клип, в котором солистка Александра Зарицкая предстала перед камерой в стильном красном наряде и шляпке. Макияж певицы был с синими следами от слез, что выглядело весьма символично.

Смотрите клип к англоязычной песни группы KAZKA "Cry" (видео):

Группа KAZKA - "Cry": текст англоязычной песни​

What do you see? If I escape will I be saved?
Can't estimate when you'll fade, tell me I can't wait
I'm learning fast I can't turn back
I died a million times when you left when you said goodbye

What do you see, can you speak will I be saved?
My hearts on ice can't think twice tell me why oh why
I'm Falling fast stuck in the past
I try and understand it hurts so bad how long will it last?

I'm flying through the storms
The answers in the sky
That 'everything I am is because of you
But I know I won't die
I'll live without your love
I take back every word
Every woman’s tears

What do you feel? Say it loud, speak into my soul
A winters day never fades that's what I was told
I lost myself without your help
I fell straight back to hell or is it heaven? Maybe, I don't know?

Что известно о группе KAZKA?Коллектив из Киева, который был основан Александрой Зарицкой и Никитой Будашем в 2017 году, впоследствии к ним присоединился Дмитрий Мазуров. Группа выполняет все песни на украинском языке. В 2014 году солистка группы приняла участие в проекте "Голос страны-4", а в 2017 году музыкантам удалось принять участие в кастинге шоу "Х-фактор-8" с авторской песней "Свята" и в команде Андрея Данилко успешно дойти до 5 прямого эфира проекта.

Уже в начале 2018 года группа получила музыкальную премию YUNA 2018 в категории "Открытие года", а также стала "Дебютом года 2017" по версии музыкального издания Karabas Live, получила награду в номинации "Новые имена" по версии музыкальной премии "Золотая Жар-Птица".

Теги: LifeStyle Новости Украины Музыка
Источник: 24 Канал
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