Холли Берри травмировалась во время съемок: детали

Оскароносная актриса получила травмы на съемках ленты "Обиженная". В этом фильме она играет главную роль и впервые выступает как режиссер. По словам продюсеров, здоровью звезды сейчас ничего не угрожает. Холли Берри планирует вернуться к съемкам уже в эту пятницу.

Сейчас звезда работает режиссером над своей дебютной спортивной драмой об искусстве смешанных единоборств. Она играет роль женщины-бойца Джеки по прозвищу Справедливость. Съемки предусматривают большую физическую нагрузку, ведь по сценарию Холли Берри готовится к бою с жестокой соперницей.

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Во время съемок сцены боя в одном из боксерских залов в Нью-Джерси Холли получила несколько ударов. Ей даже пришлось обратиться за помощью к медикам.

Холли сейчас восстанавливается, она действительно устала и нуждается в перерыве,

– рассказал один из продюсеров фильма.

Работу над фильмом "Оскорбленная" планируют восстановить через несколько дней. Однако сцены из тренажерного зала, который был забронирован до 2 декабря, придется отложить.

Эти фото были сделаны незадолго до травмы актрисы. Она упорно работала над своим телом, чтобы точно воплотить силу и несокрушимость своей героини.

Нет лучшего чувства, чем поставить цель и уничтожить ее. Я призываю вас, друзья, устанавливать свои планки. Какова ваша цель в спорте? Установите цель выше, чем вы рассчитываете. Работа не будет легкой, но результат того стоит. Стоит каждой эту секунды,

– написала Холли Берри в своем инстаграме.