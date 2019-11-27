"Холодное сердце 2" оказался в центре скандала: почему феминистки выступают против мультфильма

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Между феминистками и создателями "Холодного сердца 2" разгорелся скандал / IMDb

Неделю назад мультфильм "Холодное сердце 2" вышел в мировой прокат, однако его дебют на большом экране начался со скандалов. Феминистки со всего мира объединились, выступая против студии Disney и других создателей мультфильма.

Накануне сеть подорвала новость о драке с участием 100 человек, которая случилась на английской премьере "Холодного сердца 2". Сразу же после этого на сайте издания Time появилась информация, что многие феминистки начали выражать недовольством сюжетом и самой героиней – Эльзой.

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По их словам, внешний вид смелой блондинки устанавливает так называемые стандарты красоты в мультфильмах Disney. Мол, макияж главной героини был слишком дерзким, а она не смывала его даже во сне. Также им не понравились каблуки Эльзы, в которых она проходила не самые легкие испытания. А еще феминистки были недовольны тем, что во второй части "Ледяного сердца" блондинка появилась в непрактичном для путешествий наряде, то есть в платье, а не в брюках.

В сети дошло даже до того, что одна из феминисток создала фотоколлаж, на котором показала, как выглядела бы Эльза, если бы смыла макияж. Взрослый героиня с лицом ребенка – так описали главную героиню зрители мультфильма.

Крижане серце скандал
​Эльза с "Холодного сердца" с и без макияжа / Фото из открытых источников

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Disney Кино
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