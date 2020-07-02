Герой самого романтического шоу страны «Холостяк» Максим Михайлюк после окончания проекта и разрыва со своей избранницей Дашей Ульяновой признался, что его сердце теперь занято. По словам мужчины, пока он общается с одной девушкой, однако не рассекречивает с кем именно.

Максим стал гостем прямого эфира на инстаграм-странице эксучастницы проекта Оли Виноградовой. Он ответил на интересующие вопросы девушки и зрителей. Не обошли тему личной жизни пилота.

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Известно, что после окончания шоу история Даши и Максима закончилась. Однако жизнь продолжается и каждый из них уже отдельно строит отношения. Недавно, Ульянова рассказала, что любит и чувствует себя любимой. Последовал с подобным заявлением и "Холостяк".

Михайлюк признался, что пока его сердце занято. Он нашел девушку, с которой стремится построить отношения и делает это. Однако имя избранницы и другие детали по ней пилот не рассекретил.

Что известно о разрыве Максима Михайлюка и Даши Ульяновой?

За развитием романтических отношений Даши и Максима наблюдала вся страна. Между ними царила страсть, симпатия, нежность, которые впоследствии переросли во влюбленность. Однако эта история быстро закончилась. Во время пост-шоу "Холостяка-10" Даша заявила о разрыве. Причиной расставания стал секс Максима с другой участницей шоу. Михайлюк рассказал об этом своей избраннице через три недели после завершения проекта. Для Ульяновой такой поступок означает измену, поэтому она решила разорвать отношения. Пилот никоим образом не пытался вернуть девушку, а ее чувства спустя время поутихли.