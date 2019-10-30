Хореограф Влад Яма поразил историей встречи с женой

Звездный судья проекта "Танцы со звездами 2019" и известный хореограф Влад Яма решил рассекретить детали своего знакомства с женой Лилианой. Пара, которая сейчас является образцом крепких отношений, сумела удивить своих поклонников.

Влад Яма и Лилиана стали приглашенными звездами Improve Live Show, которая выходит на Новом канале. Там образцовые супруги рассказали, что их встреча напоминала голливудскую историю любви. По иронии судьбы, пара впервые встретилась на танцплощадке в обычном столичном ночном клубе. Однако познакомиться с привлекательной девушкой Влад Яма не решился. Уже через две недели после их встречи хореограф отмечал день рождения. Там Влад Яма вдруг встретил зажигательную брюнетку и подошел к ней.

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"Я увидел Лилю и подумал, что она слишком хороша для меня, даже не рискнул подойти. За две недели у меня был юбилей, и мы отмечали его в том же клубе. Друзья начали поочередно приводить в нашу VIP-комнату всех посетителей клуба, чтобы поздравить меня. И зашла Лиля. Здесь у меня в груди стрельнуло", – признался Влад Яма.

А вот Лилиана рассказала, что хореограф ей понравился. Влад Яма с друзьями танцевали без футболок, поэтому все наслаждались не только идеальными па, но и безупречной фигурой знаменитых красавцев.

Ох, как они отмечали... Танцевали без футболок. Меня это привлекло. Кстати, там была Наталья Могилевская. Она танцевала почему-то не с Владом, а с азербайджанцами,

– вспомнила Лилиана.

После знаковой встречи пара продолжила общение на танцплощадке. Влад и Лилиана общались до утра, а когда хореограф провел девушку домой, впервые поцеловал ее.

В программе Improve Live Show историю встречи Влада Ямы и его жены Лилианы юмористически покажут Костя Трембовецкий и Владимир Шумко. По словам организаторов, это будет новый взгляд на рассказ звезд, от которого зрители не смогут удержать смех.

Что касается отношений Влада Ямы и Лилианы, то в 2015 году пара официально вступила в брак. Сейчас они считаются одной из образцовых в Украине. Во время публичных выходов Влад и Лилиана демонстрируют семейную идиллию и поддержку, а дома воспитывают общего сына Леона, демонстрируя нежные кадры в сети.