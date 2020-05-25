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Именинница Маша Ефросинина опубликовала "неудачные" праздничные фото с шариками и розами

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Маша Ефросинина празднует день рождения
Маша Ефросинина празднует день рождения / Фото из инстаграма

Известная украинская телеведущая, блогер, актриса и основательница бренда "Mashsh" Маша Ефросинина празднует сегодня день рождения. Знаменитости исполнился 41 год. По случаю праздника именинница опубликовала "неудачные" фото, которые сделал ее муж Тимур Хромаев.

Маша Ефросинина никогда не боялась быть смешной, идеальной, или такой, какой хотят ее видеть поклонники. Телеведущая любит над собой посмеяться, рассказать о своих минусах и обладает прекрасным чувством юмора.

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Маша Ефросинина празднует день рождения

Так, по случаю праздника знаменитость опубликовала в своем инстаграме подборку фотографий с охапкой красных роз и белых, сиреневых и фиолетовых шаров. Впрочем телеведущая отметила, что эти фото неудачные.

Красота возраста в том, что многие вещи, которые раздражали тебя в течение жизни, вдруг становятся невинными недоразумениями... Вот мой муж как не умел делать красивые фото, так и не умеет. Правда это мыло?

Счастливая именинница на первой фотографии позирует с закрытыми глазами, а на других – искренне улыбается.

Маша Єфросиніна

Телеведущая празднует день рождения / Фото из Instagram

Маша Ефросинина надела бумажный праздничный колпак и пижаму-комбинацию собственного бренда "Mashsh", которая состоит из классической белой пижамы и красного халата.

Маша Єфросиніна

Маше Ефросининой исполнился 41 год / Фото из Instagram

Украинские звезды поздравляют телеведущую с праздником

В комментариях телеведущую поздравили украинские звезды шоу-бизнеса. С днем ​​рождения телеведущую поздравила фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, телеведущий Андрей Бедняков, главный герой шоу "Холостяк-6" Иракли Макацария, телеведущий Александр Педан и другие.

Поклонники также присоединились к праздничным поздравлениям и пожелали своей любимице успехов и безграничного счастья. "С Днем рождения! Счастья и благополучия!", "Будьте счастливы, Маша", "Радости вам и успеха во всем", "С Днем рождения! Хочу тоже так прекрасно выглядеть, как вы", – писали подписчики в комментариях. 

Автор: Юлия Турелык
Теги: Звездные дни рождения Маша Ефросинина LifeStyle
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