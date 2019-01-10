Иногда я задыхаюсь от боли, – актриса Сельма Блэр эмоционально рассказала о своей болезни

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Сельма Блэр рассказала о своей болезни
Сельма Блэр рассказала о своей болезни / Instagram / @selmablair

Голливудская звезда Сельма Блэр долгое время борется с рассеянным склерозом – хроническим заболеванием центральной нервной системы. Болезнь влияет не только на психологическое состояние актрисы, но и на физическое.

Впервые о болезни звезда рассказала в октябре 2018 года. Тогда Сельма Блэр завила в сети, что страдает рассеянным склерозом, поэтому чувствует себя человеком с инвалидностью. С тех пор актриса часто появлялась на фото с палочкой, а на днях эмоционально рассказала о недуге.

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Допис, поширений Selma Blair (@selmablair)

По словам Сельмы Блэр, ее иногда охватывает паника, которую сложно утолить. Кроме приступов тревоги, она чувствует, что его мозг пылает, а тело наоборот замерзает.

Вот правда о нейродегенеративном заболевании головного мозга. Это неудобно! Порой меня охватывает неконтролируемое беспокойство. На улице мне сложно общаться. Мой мозг пылает, а я чувствую холод. Мы чувствуем себя очень одинокими, даже если окружены заботой близких и их молитвами,
– рассказала Сельма Блэр.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Selma Blair (@selmablair)

Голливудская звезда добавила, что получает значительную поддержку от своих поклонников и родных. Поэтому Сельма Блэр пытается не подавать вида, что ее тело охватывает боль, а больше улыбаться и делать вид, будто все в порядке.

"Люди часто спрашивают, как я себя чувствую. Стараюсь сохранять позитив и делать все, что от меня зависит. Однако порой я задыхаюсь от боли, думая, сколько всего я потеряла. Осознаю, насколько сложно теперь даже гулять. Но все хорошо. Жизнь – это приключение с множеством неожиданностей, которые заставляют нас просыпаться", – отметила Сельма Блэр.

Звезда добавила, что справиться с недугом ей помогает молитва. Однако не всегда Сельма Блэр может засыпать вовремя, поэтому имеет немало времени для того, чтобы общаться со своими поклонниками в сети, которые дают ей немалую поддержку.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Selma Blair (@selmablair)

Кто такая Сельма Блэр?
Голливудская актриса, которая снялась в фильмах "Жестокие игры", "Блондинка в законе", "Праздник любви", "Камера пыток", "Реквием мафии", "Дело", "Алиби", "Темная лошадка" и других. С 2016 года Сельма Блэр играет одну из ролей в сериале "Американская история преступлений". Относительно личной жизни, то в 2014 году она вышла замуж за музыканта Ахмета Заппу. Однако их брак распался всего через 2 года. В 2010 году Сельма влюбилась в дизайнера Джейсона Блика. У пары родился сын, однако построить семью им все же не удалось.

Теги: LifeStyle Голливуд
Источник: 24 канал
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