Иракли Макацария дал совет герою шоу "Холостяк-10"

Уже 6 марта 2020 года на телеканале "СТБ" выйдет первый выпуск популярного проекта "Холостяк-10". Героем юбилейного сезона стал Максим Михайлюк – пилот и владелец летной школы США. Перед стартом шоу ему публично дал совет бывший "Холостяк" Иракли Макацария.

Как сообщает СТБ, Иракли Макацария решил публично поздравить Максима Михайлюка. Продюсер уже имеет опыт участия в романтическом реалити-шоу, так как был героем проекта "Холостяк-6". Тогда Иракли Макацария выбрал Елену Лесик, однако построить крепкие отношения с девушкой ему не удалось: в 2017 году пара заявила о разрыве. Перед стартом шоу продюсер дал совет Максиму Михайлюку, учитывая собственный опыт.

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"Во-первых, поздравляю Макса с тем, что он стал 10-м "Холостяком". Хочу пожелать ему принимать рациональные решения без лишних эмоциональных всплесков. Это очень сложно делать на проекте, ведь тебя захватывает буря эмоций и страстей. Мой совет: глубоко вдохнуть, хорошо все обдумать и сделать свой выбор. Желаю Максу всегда оставаться собой, не позволяя регалиям "неземного Холостяка" вскружить голову. Главное – оставаться тем парнем, каким он есть на самом деле. Этого будет абсолютно достаточно. Никаких других советов давать не буду. Я считаю, что все должны делать так, как они чувствуют", – отметил Иракли Макацария.

Юбилейный сезон "Холостяка" может стать одним из самых интересных. Все потому, что главным героем шоу стал мужчина, который не имеет медийной жизни. Максим Михайлюк – профессиональный пилот, поэтому проект и называют "неземным". В США украинец основал свою летную школу, которая имеет немалый успех. Фактически 34-летний мужчина осуществил мечту своего отца, о чем рассказал организаторам шоу.

Мой отец был авиадиспетчером. Я с детства часто ходил к нему на работу, смотрел, как взлетают и садятся самолеты, и представлял, что однажды тоже поднимусь в небо за штурвалом одного из них. Можно сказать, что я осуществил и мечту отца, ведь он всегда верил в меня,

– рассказал Михайлюк.

Открыть собственный бизнес для героя шоу "Холостяк" было непросто. Однако Максим Михайлюк все же преодолел все трудности. На проекте он мечтает найти девушку, которая поможет ему разделить этот успех. Премьера шоу запланирована на 6 марта 2020 года.