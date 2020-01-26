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Ирина Билык примерила зажигательный образ Мадонны в новом клипе: видео

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Ирина Билык презентовала новую песню / Пресс-служба

Украинская певица Ирина Билык порадовала поклонников музыкальной новинкой. Артистка презентовала яркий клип к песне "Красная помада", в котором примерила образ легендарной Мадонны.

И в 49 лет Ирина Билык с легкостью поддерживает образ украинской поп-дивы. Она не боится экспериментировать с имиджем и каждый раз удивляет поклонников новыми перевоплощениями. В клипе "Красная помада" Ирина Билык решилась на довольно дерзкий образ, который уже успели сравнить с Мадонной.

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Волнистые волосы, роскошная стройная фигура и провокационное красное боди в сочетании с яркими ботфортами – именно такой можно увидеть артистку в новом ролике. Подобный look любит примерять легендарная Мадонна, на что уже успели обратить внимание украинские меломаны.

"Я смотрю на своих мировых коллег, которым уже за 60-70 лет, поэтому у меня все только начинается!" – призналась в одном из интервью Ирина Билык.


Ирина Билык и Мадонна ​/ Фотосравнение

Не менее дерзким был и сюжет клипа. Режиссер Елена Винярская решила экранизировать историю сложного разрыва с бойфрендом. Однако обычное прощание с бывшим любимым – не для Ирины Билык: в клипе она мстит мужчине за все обиды.

Красная помада – это новый виток в моем творчестве! Посвящаю эту песню своему юбилею, и буду всегда только ярче, интереснее и моложе!
– отметила Ирина Билык.

Сейчас певица готовится к большому юбилейному туру. Ирина Билык призналась, что для рекламной кампании привлекла своего мужа – фотографа Аслана Ахмадова. Поэтому гастролям уже предсказывают успех.

Смотрите клип Ирины Билык на песню "Красная помада": видео

Ирина Билык – "Красная помада": текст песни

Знаешь, не будет прощальных фраз
Знаешь, я даже не разбужу
Я выпиваю горький кофе, здесь в последний раз
Я открываю эту дверь, и просто ухожу
Источник text-pesni.com

Припев:
Красная помада, и в руке ключи
Провожать меня не надо, мое сердце молчит
Красная помада, будь счастлива дорогой
Не держи меня не надо, я уже не с тобой, ты свободен

Слезы, давно превратились в сон
Больно, но я тебя не сужу
Я отрезаю все пути назад, мой экс король
Я открываю эту дверь и просто, ухожу

Припев
Красная помада, и в руке ключи
Провожать меня не надо, мое сердце молчит
Красная помада, будь счастлива дорогой
Не держи меня не надо, я уже не с тобой, ты свободен

Красная помада, красная помада

Красная помада, и в руке ключи
Провожать меня не надо, мое сердце молчит
Красная помада, будь счастлива дорогой
Не держи меня не надо, я уже не с тобой, ты свободен

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Новости Украины Ирина Билык Музыка
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