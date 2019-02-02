"Я курила сигареты, выпивала бутылку вина": как Леонардо Ди Каприо изменил жизнь Жизель Бюндхен

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Жизель Бюндхен и Леонардо Ди Каприо
Жизель Бюндхен и Леонардо Ди Каприо / www.gettyimages.com

Знаменитая бразильская супермодель Жизель Бюндхен стала звездой нового выпуска журнала Porter Magazine, где рассказала о своей прежней жизни и романе с Ди Каприо, который существенно повлиял на ее жизнь.

Несмотря на счастливый 10-летний брак с игроком в американский футбол Томом Брэди и воспитание двух общих детей, когда-то звезда имела жаркие отношения с главным ловеласом Голливуда Леонардо Ди Каприо.

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В интервью для издания модель призналась, что завершить 5-летний роман с актером ей было невероятно трудно.

Перестав отвлекать себя сигаретами, алкоголем и кучей работы, я все больше стала понимать те вещи, на которые раньше предпочитали не обращать внимания. Была ли я одинока в этом серьезном самоанализе? В результате ответ, к сожалению, был утвердительным,
– поделилась мыслями модель.

Жизель Бюндхен і Леонардо Ді Капріо
Жизель Бюндхен и Леонардо Ди Каприо, 2005 год / Getty Images

Жизель в конце 2018 года также выпустила свои мемуары под названием "Уроки: мой путь к осмысленной жизни" (Lessons: My Path to a Meaningful Life), где также вспомнила о романе с голливудским красавцем.

"Я курила сигареты, выпивала бутылку вина, три мокка-фраппучино каждый день. И однажды все бросила. Подумала, что если что-то причиняет мне боль, он должен уйти из моей жизни. Каждый человек, который встречается на нашем жизненном пути, – наш учитель. Он приходит к нам, чтобы мы поняли что-то о себе. Я думаю, он (Леонардо Ди Каприо – 24 канал) был им", – призналась Бюндхен.

Теги: LifeStyle Мода Звездные романы Леонардо Ди Каприо Голливуд
Источник: Lifestyle
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