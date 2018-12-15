"Я не спал с этой девушкой": муж Cardi B публично просит прощения за вероятную измену

Ранее популярная реперша Cardi B заявила в социальных сетях, что расходится со своим мужем, музыкантом Offset. Ответа артиста долго ждать не пришлось: муж начал умолять жену вернуться к нему.

Об этом Offset заявил на своей странице в Instagram.

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Ранее певица опубликовала сообщения в социальных сетях (как оказалось, уже удаленные), но скриншоты и сообщения остались. Тогда она заявила, что разошлась с мужем.

"Между нами давно ничего не выходило, и никто в этом не виноват, я думаю, что мы просто переросли нашу любовь. Мы больше не вместе. Развод займет некоторое время, но я всегда буду любить его, потому что он отец моей дочери", – рассказала Cardi B.

14 декабря Offset праздновал свое 27-летие и в коротком сообщении подчеркнул, что у него есть единственное желание в день рождения – вернуть жену Cardi.

Знаете, у нас сейчас трудные времена. Я хочу извиниться перед тобой, Cardi. Я опозорил тебя. Я заставил тебя нервничать. Я делал то, что не стоит делать, и я прошу прощения за то, что разбил тебе сердце, нарушил свои обещания и был эгоистом. Я стараюсь стать лучше. Прости меня. Я люблю тебя и Калчер, я хочу провести Рождество с вами. Я хочу провести с тобой остаток жизни. Я жалею о том, что сделал с тобой. Я не спал с этой девушкой, я просто развлекался, понимаешь? Я люблю тебя и надеюсь, что ты простишь меня. Мое желание на день рождения – вернуть тебя,

– сказал артист.

Offset просит прощения у Cardi B: смотрите видео

Напомним, 10 июля 2018 у Cardi B и Offset родилась дочь, которую назвали Калчер Карие Сефас. Девочка является первым ребенком для Cardi B и четвертой для Offset, который имеет трех детей из предыдущих отношений. Малыш родился через две недели после того, как новоиспеченная мама подтвердила, что она и Offset тайно поженились.