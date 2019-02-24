Я ушла из его жизни с тем, с чем пришла: Марина Узелкова впервые прокомментировала развод

Звездный тренер реалити-шоу "Взвешенные и счастливые" Марина Боржемская-Узелкова впервые рассказала подробности развода с Вячеславом. В новом интервью она не смогла сдержать слез, когда рассказывала о бракоразводном процессе.

Марина Боржемская-Узелкова впервые прокомментировала разрыв отношений с боксером Вячеславом Узелковым. В своем интервью для Телеканала Украина, которое они опубликовали на своем YouTube-канале, фитнес-тренер реалити-шоу "Взвешенные и счастливые" рассказала, куда переехала жить и прокомментировала слухи о любовнице бывшего мужа.

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Во время разговора Марина призналась, что они с Вячеславом не жили вместе с сентября 2018 года и именно тогда подали на развод. В суде им дали месяц на рассмотрение, но от своего решения пара не отказалась. 16 октября на руках у Марины был документ об официальном расторжении брака. Истинной причины такого радикального выбора телезвезда не назвала, а также толерантно уклонились от ответа относительно слухов о любовнице Вячеслава Узелкова.

Я Славу за руку не схватила. Я не могу сказать, что это могло стать причиной нашего развода. Было очень много всего,

– призналась Марина.

Также она добавила, что переехала жить к родителям вместе с двумя детьми 7-летним Робертом и 4-летней Оливией. Она сказала, что ушла из жизни с тем, с чем пришла, отметив, что на квартиру, площадью 100 квадратных метров они зарабатывали вместе. Однако Вячеслав Узелков до сих пор не предложил разделить имущество, чтобы его бывшей жене и детям было где жить.

Смотреть интервью с Мариной Боржемской (видео):

Что известно о разводе Марины и Вячеслава Узелкова?О распаде одной из самых крепких пар украинского шоу-бизнеса стало известно 28 декабря 2018 года. Марина Узелкова постфактум сообщила о разводе с боксером Вячеславом, с которым они прожили в браке 19 лет. Она отметила, что у их кораблей появились другие пути, однако она продолжает уважать его как отца своих детей. После заявления своей бывшей жены звездный тренер реалити-шоу "Взвешенные и счастливые" не замедлил с комментарием и опубликовал длинное сообщение на своей странице в Instagram. В тексте он утвердил, что всегда будет любить свою Марину.