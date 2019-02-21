Яркий выход: Амаль Клуни поразила весенним образом на вечеринке у Меган Маркл

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Амаль Клуни
Амаль Клуни / www.gettyimages.com

Знаменитая американская правозащитница и настоящая модница Амаль Клуни стала одной из гостей предродовой вечеринки Меган Маркл в Нью-Йорке. На закрытое событие она приехала в очень ярком и стильном образе.

Журналисты поймали Амаль Клуни у входа отеля The Mark Hotel, где герцогиня Сассекская устроила baby shower для своих ближайших подруг. Среди них была и Серена Уильямс, которую поймали у этого же отеля несколько дней назад.

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41-летняя Амаль для посещения беременной Меган выбрала роскошный алый комбинезон от Sergio Hudson, который отлично соединила с остроносыми туфлями-лодочками золотистого цвета. Поверх комбинезона жена Джорджа Клуни накинула короткое черное пальто, а завершила образ красным клатчем с леопардовым принтом и золотистыми сережками на ушах.

Амаль Клуні
Волшебная Амаль Клуни приехала на предродовую вечеринку Меган Маркл / Getty Images

Амаль Клуні
Амаль Клуни / Getty Images

Свои волосы женщина распустила, а лицо подчеркнула легким макияжем. Перед вечеринкой Амаль сопровождал ее помощник, который в желтых пакетах с детским орнаментом нос подарки беременной мамы Меган Маркл. С baby shower Клуни возвращалась в таком же приподнятом настроении, с которым была и до вечеринки.

Амаль Клуні
Амаль Клуни / Getty Images

Амаль Клуні
Амаль Клуни / Getty Images

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Теги: LifeStyle Стиль и мода Мода Амаль Клуни
Источник: LifeStyle 24
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