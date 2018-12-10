Эльза Госк опубликовала фото топлес: горячий снимок (18+)

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Эльза Госк
Эльза Госк / Instagram/ @hoskelsa

30-летняя шведская модель Эльза Госк, которая является одной из самых популярных "ангелов" Victoria's Secret, часто обнажает свое тело перед фотокамерой. Для Эльзы Госк не составляет труда лишний раз похвастаться стройной фигурой.

Новый сексуальный снимок популярная модель Victoria's Secret опубликовала на своей странице в Instagram. Эльза Госк поделилась со своими поклонниками фотографией с отдыха, однако геолокацию она решила не указывать.

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На фото 30-летняя модель позирует перед зеркалом в широких брюках с высокой талией от Gucci, пояс которых она закрепила коричневым ремнем. И если низ наряда Эльза выбрала довольно сдержанный, то с верхом она решила ситуацию радикально. На модели отсутствует любой наряд, который мог бы закрыть ее прелести. Свой бюст 30-летняя "ангел" прикрыла левой рукой, а правой держала телефон. Можно заметить, что фото сделано в ванной комнате и вне дома Эльзы.

"Где-то не дома", – прокомментировала фото шведская модель.

Ельза Госк
Эльза Госк позирует топлес / Instagram / @hoskelsa

Теги: LifeStyle Эротика Мода Victoria's Secret Стиль и мода
Источник: 24 канал
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