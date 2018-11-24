Эльза Госк организовала девичник в Мексике: красочные фото

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Эльза Госк
Эльза Госк / www.instagram.com/hoskelsa

Известный ангел Victoria's Secret Эльза Госк поделилась снимком с отдыха в древнем городе Мексики Тулум. На снимках модель со своими подругами в одинаковых купальниках и без своего возлюбленного.

Новые фото Эльза Госк опубликовала на своей странице в Instagram. 30-летняя модель отдыхала в 3-звездочном отеле в древнем городе, который сейчас находится на территории Мексики.

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На одной из фотографий Эльза вместе со своими подругами стоят на одном колене на берегу моря. Девушки нарядились в одинаковые купальники, которые отличаются только цветом. Эльза и одна из ее приятельниц надели очки, другие просто весело улыбаются, а на заднем фоне виднеются красивые сумерки.

Ельза Госк на відпочинку з подругами

Эльза Госк с подругами на отдыхе в Мексике / Instagram @hoskelsa

На втором фото к девушкам присоединилась еще одна их подруга. По традиции девушки снова надели одинаковые купальники, однако других цветов. Похоже они запаслись разными оттенками купальных костюмов, на груди которых есть белый надпись "hoskinator".

Ельза Госк та подруги на відпочинку

Эльза Госк с подругами на отдыхе в Мексике / Instagram @hoskelsa

Теги: LifeStyle Мода Victoria's Secret
Источник: 24 канал
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