В Лондоне уже две недели продолжается судебное заседание по делу Эмбер Херд и Джонни Деппа. Пара судится о насилии со стороны актера и клеветы со стороны актрисы. Депп также подал в суд на издание The Sun, которое якобы фальсифицировало данные о нем в своих материалах.

Как сообщает издание The Daily Mail, унизительный снимок Эмбер Херд сделала в мае 2014 года, когда они еще находились в отношениях. По словам Джонни Деппа, это фото Эмбер сделала во время перелета из Бостона в Лос-Анджелес, когда якобы между ними состоялась большая ссора. Эмбер ранее заявляла, что во время полета он оскорблял ее, бил и бросался в нее вещами, а потом заснул в туалете. Также он много пил, из-за чего на этом снимке якобы уснул пьяным с мороженым в руке, которое растеклось по его брюкам.

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Спящий Джонни Депп с мороженым / Twitter / @JustinTrudeausBeard

Депп все отрицает и говорит, что тогда был очень усталым после 17-часового рабочего дня, а фотографию Эмбер Херд сделала только для того, чтобы потом его унизить.

"Я был под кумаром. Она сфотографировала меня и показала снимок на следующий день, сказав: "Посмотри, во что ты превратился... Посмотри на себя, ты отвратительный", – прокомментировал фото актер.

Относительно ссоры, на которой постоянно делает акцент Эмбер, звезда "Пиратов Карибского моря" добавил, что Эмбер "начала поучать его", когда он делал зарисовки в тетради, затем он попытался игриво постучать по ней ногой, в результате чего Херд "обиделась" и " продолжила его обзывать". В защиту актера также выступил ассистент Деппа – Стивен Дойтерз, который утверждал в суде, что именно Эмбер в их отношениях всегда была обидчиком и подвергала его эмоциональном и физическому насилию. Стивен также отметил, что никогда не видел ее с синяками, как это утверждала женщина.