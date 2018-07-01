Эмили Ратаковски выбрала для публичного выхода соблазнительное платье: фото 18+

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Эмили Ратаковски выбрала для публичного выхода соблазнительное платье
Эмили Ратаковски выбрала для публичного выхода соблазнительное платье / Instagram / @emrata

Одна из самых сексуальных моделей мира Эмили Ратаковски в очередной раз ошеломила своих поклонников. Для выхода в свет она выбрала соблазнительное платье, в котором виднелась ее обнаженная грудь.

Эмили Ратаковски уже получила репутацию одной из самых горячих моделей. Все потому, что звезда откровенно заявляет: женщина не должна стесняться своего тела и скрывать его за мешковатой одеждой. Следовательно манекенщица активно участвует в сексапильных съемках, демонстрируя стройную фигуру.

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Не отказывается Эмили и от горячих рекламных кампаний. На днях она прогулялась в обольстительном белом платье необычного кроя. В наряде от бренда Jacquemus, владельцем которого является дизайнер Симон Порт Жакмю, сексапильная Ратаковски засветила обнаженную грудь. Свой горячий образ модель дополнила золотыми серьгами и черной сумочкой.

Емілі Ратажковскі засвітила оголені груди
Эмили Ратаковски засветила обнаженную грудь / Instagram / @emrata

Сексуальний обріз Емілі Ратажковскі
Сексуальный образ Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata

Стоит отметить, что Эмили Ратаковски не впервые сотрудничает с брендом Jacquemus. Для выхода на красную дорожку звезда одела соблазнительный костюм с пикантным вырезом. Кроме этого, Эмили Ратаковски примерила широкополую шляпу, созданную дизайнером.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений JACQUEMUS (@jacquemus)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений JACQUEMUS (@jacquemus)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений JACQUEMUS (@jacquemus)

 

Теги: Эмили Ратажковски Мода LifeStyle
Источник: 24 Канал
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