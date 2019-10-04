Эмили Ратажковски прошлась в эффектном наряде по улицам Нью-Йорка: фото

3 Читати новину українською
Эмили Ратажковски
Эмили Ратажковски / Getty Imagies

Известная модель Эмили Ратажковски попала в объектив папарацци в стильном образе. 28-летняя модель спешила на премьеру фильма "Не обрамленные алмазы" в Lincoln Center в Нью-Йорке.

Несмотря на насыщенный график звезды, а также съемки в фильмах, Эмили Ратажковски удается находить время на светские вечеринки.

Читайте также: Не по-осеннему жарко: Эмили Ратажковски снялась в сексуальной рекламе купальников

На мероприятие британская модель надела черный кроп-топ с длинным рукавом, атласную юбку-миди и высокие сапоги со змеиным принтом, которые переливаются под светом. Ремень на талии сделал стройную талию Эмили Ратажковски еще более выразительной, поэтому образ кошечки собирал взгляды окружающих, в том числе полицейских, которые не отводили взгляд от популярной модели и актрисы.

Ефектний образ Емілі Ратажковскі
Эффектный образ Эмили Ратажковски

blog_ava
Стрельба в центре Херсона: все, что известно на этот момент – фото
сегодня
1082
Теги: LifeStyle Кино Голливуд Эмили Ратажковски Стиль и мода
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Куда пойти на выходных в Киеве: афиша на 4 – 6 октября
сегодня 09:03 Куда пойти на выходных в Киеве: афиша на 4 – 6 октября
154
Что подарить на День учителя: небанальные сюрпризы для любимых педагогов
3 октября 16:49 Что подарить на День учителя: небанальные сюрпризы для любимых педагогов
Квітослава Туз 1943
Что известно про тур Меган Маркл и принца Гарри по Африке: главные факты
2 октября 17:34 Что известно про тур Меган Маркл и принца Гарри по Африке: главные факты
Марта Вересюк 1067
Как Андрей Данилко стал Веркой Сердючкой: малоизвестные факты об успехе артиста
2 октября 12:34 Как Андрей Данилко стал Веркой Сердючкой: малоизвестные факты об успехе артиста
Юлія Михайлова 1057
Том Круз в Украине: подборка фильмов актера, которые стоит посмотреть
1 октября 16:08 Том Круз в Украине: подборка фильмов актера, которые стоит посмотреть
370
Новости
Больше новостей
Залиште відгук