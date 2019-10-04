Эмили Ратажковски прошлась в эффектном наряде по улицам Нью-Йорка: фото

Известная модель Эмили Ратажковски попала в объектив папарацци в стильном образе. 28-летняя модель спешила на премьеру фильма "Не обрамленные алмазы" в Lincoln Center в Нью-Йорке.

Несмотря на насыщенный график звезды, а также съемки в фильмах, Эмили Ратажковски удается находить время на светские вечеринки.

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На мероприятие британская модель надела черный кроп-топ с длинным рукавом, атласную юбку-миди и высокие сапоги со змеиным принтом, которые переливаются под светом. Ремень на талии сделал стройную талию Эмили Ратажковски еще более выразительной, поэтому образ кошечки собирал взгляды окружающих, в том числе полицейских, которые не отводили взгляд от популярной модели и актрисы.



Эффектный образ Эмили Ратажковски