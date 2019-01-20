Эмма Стоун сходила на баскетбольную игру вместе со своим новым бойфрендом: неожиданные фото

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Эмма Стоун и Дэйв МакКери
Эмма Стоун и Дэйв МакКери / Instagram/ @emmastonepictures

Звездная пара засветилась на баскетбольном матче в одном из спортивных центров Лос-Анджелеса в пятницу, 18 января.

Слухи о романе 30-летней Эммы Стоун и 33-летнего режиссера комического шоу Saturday Night Live Дэйва МакКери ходили еще в октябре 2017 года. Однако, актриса предпочитает не афишировать свою личную жизнь, поэтому на красных дорожках всех светских мероприятиях она появлялась сама.

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И хоть звезды до сих пор никак не прокомментировали свои отношения, поклонники уже готовы поздравлять их с официальным появлением на людях. Так, в пятницу, 18 января Эмма Стоун и Дейв МакКери вместе пришла на матч баскетбольной команды Лос-Анджелеса.

Звезды мило улыбались друг другу, перешептывались на ухо и живо обсуждали игру команды, за которую пришли болеть. К слову, они познакомились на съемках Saturday Night Live в декабре 2016 года, когда Эмма Стоун стала гостьей программы.

Емма Стоун і її новий бойренд
Эмма Стоун и Дэйв МакКери засветились на баскетбольном матче в Лос-Анджелесе/ The Daily Mail / SplashNews

Емма Стоун і Дейв МакКері разом
Эмма Стоун и Дэйв МакКери / The Daily Mail / SplashNews

Стоит добавить, что несколько лет назад Эмма Стоун находилась в серьезных отношениях с Эндрю Гарфилдом. Парень предложил ей выйти за него замуж, на что актриса ответила согласием. Однако через некоторое время пара распалась. Причины их развода не афишировали ни одна из сторон.

Теги: LifeStyle Голливуд Звездные романы
Источник: 24 канал
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