24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Энрике Иглесиас и Анна Курникова в третий раз стали родителями

255 Читати новину українською
Энрике Иглесиас и Анна Курникова / Instagram / @annakournikova

Лишь в конце января пресса пестрила заголовками о вероятной беременности жены популярного испанского певца Энрике Иглесиаса. В то время, как пара держит личную жизнь подальше от лишних глаз, брат исполнителя решился объявить, что семья таки дождалась пополнения.

Как сообщает издание Daily Mail, о рождении малыша Хулио Иглесиас рассказал совершенно случайно. Он общался с ведущими одной из чилийских радиостанций ADN. Журналист не мог обойти вниманием слухов о беременности жены его звездного брата. Мужчина поспешил заверить, что это правда и признался, что малыш уже появился на свет.

Читайте также: Энрике Иглесиас и Анна Курникова в третий раз станут родителями – СМИ

На просьбу радиоведущего прокомментировать очередной статус дяди, Хулио Иглесиас согласился ответить. Мужчина сказал, что уже стал дядей в третий раз.

У моего брата сейчас трое детей. Он очень счастлив,
– отметил мужчина.

Однако он категорически отказался называть пол младенца. Разглашать никакие семейные подробности не стали сами Энрике Иглесиас и Анна Курникова. Супруги пытаются уберечь семью от чрезмерного внимания прессы и папарацци и редко афишируют даже наиболее знаковые события.

Напомним, что на обложке журнала HOLA! появилось эксклюзивное фото, на котором Анна Курникова и Энрике Иглесиас отдыхали во время морской прогулки на яхте в Майами. На снимке был ярко виден округлый живот Анны. Тогда звезда находилась на последних месяцах беременности, а роды планировали на март 2020 года.

Енріке Іглесіас і Анна Курнікова стали батьками втретє
Энрике Иглесиас и Анна Курникова в Майами / HOLA!

Напомним, что в течение 18 лет Энрике Иглесиас и Анна Курникова находятся в отношениях. Только в декабре 2017 года Анна родила двойняшек Николаса и Люси, которые навсегда объединили звезд.

 

Сретение Господне: дата и главные традиции и приметы этого праздника
сегодня
24684
Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Звездные мамы Звездные дети Новости LifeStyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 16:53 Лунный календарь стрижек на февраль 2020: интересные советы
Квітослава Туз 13069
сегодня 13:59 Що подарувати дівчині на Валентина: 10 цікавих та оригінальних ідей
Юлія Турелик 134
сегодня 11:26 Маникюр на День влюбленных: эффектные идеи в фото
Юлія Михайлова 239
сегодня 07:15 Лауреат премии Оскар-2020 "Паразиты": рецензия на южнокорейский фильм
Юлія Ліпенцева 2810
сегодня 05:35 Оскар-2020: самые курьезные моменты премии в фото
Марта Вересюк 1330
Новости
Больше новостей
Залиште відгук