Энрике Иглесиас рассекретил, как назвал дочь: родители выбрали славянское имя

Жена популярного испанского певца Энрике Иглесиаса Анна Курникова в начале февраля родила ему третьего ребенка. Семья, которая не любит афишировать личную жизнь, призналась, что для девочки выбрали славянское имя Маша. Исполнитель радо поддержал идею любимой, принимая во внимание ее российское происхождение.

Лишь в конце января пресса пестрела заголовками о возможной беременности Анны Курниковой, а уже в феврале весь мир узнал о пополнении в семье. Впоследствии на личной странице в инстаграме Энрике Иглесиас опубликовал трогательные кадры, обнародовав первые фото дочери. Теперь родители решили рассекретить имя девочки изданию "Лента.ру".

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Как отметил в комментарии сам исполнитель, инициативу он доверил своей жене, российской теннисистке Анне Курниковой. Она выбрала для младшей дочери славянское имя Маша. Так, звезда стремится привлекать своих потомков к разным культурам.

Имя для нашей дочери выбрала Анна, мне оно очень нравится. С помощью Анны я учу русский язык и уже могу немного с ней разговаривать. Дома мы говорим смесью трех языков: испанского, русского и английского. Надеюсь, что наши дети будут свободно владеть всеми тремя и получат возможность приобщиться к разным культурам,

– сообщил Энрике Иглесиас.

Стоит отметить, что беременность жены стала для певца полной неожиданностью. Вместе с любимым они планировали пополнение в семье, однако не могли предположить, что это произойдет так быстро. Стоит отметить, что супруги вместе воспитывает двойняшек Николаса и Люси, которые появились на свет всего два года назад.

Что известно об отношениях Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса?Уже почти 18 лет Энрике Иглесиас и Анна Курникова строят отношения. Пара познакомилась на съемках одного из клипов зажигательного певца, где экс-теннисистка сыграла роль его возлюбленной. Произошло это в 2002 году и с тех пор Энрике и Анна всегда попадают в новости СМИ. Звезды то объявляли о разрыве, то вновь появлялись на фото папарацци. Однако все изменилось в декабре 2017 года. Тогда Анна Курникова родила двойню Николаса и Люси, которые навсегда объединили звезд. Счастливый Энрике Иглесиас, который не любит излишней публичности, часто публикует фото и видео со своими малышами, демонстрируя восторг от воспитания потомства. Новорожденная Маша также не останется без внимания любящего отца, который решился разделить свое счастье с поклонниками.