Эпатажная Кончита Вурст побрила голову: фото нового имиджа

Австрийский певец Том Нойвирт, более известный как Кончита Вурст, не прекращает экспериментировать со своим имиджем. Знаменитый андрогин все чаще примеряет мужские образы, а недавно удивил поклонников, побрив голову.

Хотя эпатажный образ Кончиты Вурст принес артисту мировую славу, от него Том Нойвирт постепенно пытается отказаться. Все чаще австрийский андрогин прибегает к экспериментам с имиджем и предстает перед камерами в более мужских нарядах.

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Меняется и прическа знаменитой Кончиты Вурст. Уже почти год Том не носит черные длинные волосы, а предпочитает короткую стрижку. При этом цвет его волос часто меняется. А на днях эпатажная Кончита Вурст предстала перед камерами совсем без волос: артист побрил голову, оставив черную бороду.

"Я делаю то, что хочу делать, и одеваюсь так, как мне хочется сейчас, и сейчас мне хочется выглядеть более мужественно", – ранее заявлял Том Нойвирт.

А вот так менялся имидж Кончиты Вурст:

Кто такая Кончита Вурст?

Это певец андрогин из Австрии, который обладает как мужские чертами во внешности, так и женскими. Кроме этого, артист надевает платья и красуется в них с бородой и эффектным макияжем. Настоящее имя певца – Том Нойвирт. В 2011 году он вышел на сцену Евровидения в провокационном образе и сумел одержать победу в шоу. С тех пор весь мир узнал о Кончите Вурст.