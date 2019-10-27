Это завершение одной главы, – Селена Гомес прокомментировала песни о романе с Джастином Бибером

Американская поп-певица Селена Гомес на днях взбудоражила сеть. Артистка не показывала пикантные фото, а выпустила сразу два клипа, в которых рассказала о трудностях разрыва с Джастином Бибером.

На днях Селена Гомес впервые решила прокомментировать особые композиции. Она стала приглашенной гостьей The SiriusXM Hollywood Studios, в Лос-Анджелесе. Как передает The Daily Mail, в прямом эфире Селена Гомес призналась, что действительно песни были написаны после разрыва с Джастином Бибером. В то время артистка проходила курс лечения от депрессии в одном из специализированных центров и написала несколько композиций о своей несчастной любви.

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Сейчас я чувствую себя совершенно иначе, чем когда я ее написала. Мне понадобилось много времени, чтобы пройти через это. Но теперь все в порядке. Я улыбаюсь и чувствую себя прекрасно. Эти две песни стали для меня завершением одной главы истории,

– поделилась Селена Гомес.

В то же время артистка рассказала, что не весь альбом будет посвящен отношениям с Джастином Бибером. Пластинка Селены Гомес символически поделена на две части: в одной – песни, написанные после разрыва с бойфрендом, в другой – новые композиции о ее жизни и планах на будущее.

"Остальная часть альбома посвящена тому, где я сейчас нахожусь и куда иду, так что, по моему мнению, это прекрасные песни, но лучшее я приберегла на потом", – добавила она.

Селена Гомес пришла на радиоэфир в стильном платье от Jacquemus, стоимость которого оценивают в около 500 долларов. Наряд артистки подчеркнул ее фигуру, а бело-розовые полоски помогли визуально уменьшить несколько пышные формы. Образ Селена дополнила босоножками на каблуке.

Что известно о романе Селены Гомес и Джастина Бибера? Артисты познакомились еще в 2010 году и начали появляться вместе на красных дорожках. Однако тогда в СМИ не обратили внимания на начинающих вокалистов, их совместные выходы считали не более, чем пиар-ходом. Уже через год Селена Гомес и Джастин Бибер отправились на совместный отдых, подтвердив, что у них роман. Совместные фото влюбленных сразу же появились во всех таблоидах, а журналисты не успевали за развитием их отношений, так как певцы то объявляли, что расстались, то снова были вместе.



​После окончательного разрыва в 2018 году Селена Гомес попала в психиатрическую больницу. Артистка переживала нервный срыв и депрессию, поэтому решила обратиться за помощью к медикам. За это время Джастин возобновил роман с Хейли Болдуин и даже сделал ей предложение. В конце сентября 2019-го пара устроила роскошную свадьбу. А вот Селена после лечения принялась восстанавливать свою карьеру.