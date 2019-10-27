Это завершение одной главы, – Селена Гомес прокомментировала песни о романе с Джастином Бибером

123 Читати новину українською
Селена Гомес рассказала о новых синглах
Селена Гомес рассказала о новых синглах / Instagram / @selenagomez

Американская поп-певица Селена Гомес на днях взбудоражила сеть. Артистка не показывала пикантные фото, а выпустила сразу два клипа, в которых рассказала о трудностях разрыва с Джастином Бибером.

На днях Селена Гомес впервые решила прокомментировать особые композиции. Она стала приглашенной гостьей The SiriusXM Hollywood Studios, в Лос-Анджелесе. Как передает The Daily Mail, в прямом эфире Селена Гомес призналась, что действительно песни были написаны после разрыва с Джастином Бибером. В то время артистка проходила курс лечения от депрессии в одном из специализированных центров и написала несколько композиций о своей несчастной любви.

Читайте также: Селена Гомес выпустила трогательную песню о расставании с Джастином Бибером: видео

Сейчас я чувствую себя совершенно иначе, чем когда я ее написала. Мне понадобилось много времени, чтобы пройти через это. Но теперь все в порядке. Я улыбаюсь и чувствую себя прекрасно. Эти две песни стали для меня завершением одной главы истории,
– поделилась Селена Гомес.

В то же время артистка рассказала, что не весь альбом будет посвящен отношениям с Джастином Бибером. Пластинка Селены Гомес символически поделена на две части: в одной – песни, написанные после разрыва с бойфрендом, в другой – новые композиции о ее жизни и планах на будущее.

"Остальная часть альбома посвящена тому, где я сейчас нахожусь и куда иду, так что, по моему мнению, это прекрасные песни, но лучшее я приберегла на потом", – добавила она.

Селена Гомес пришла на радиоэфир в стильном платье от Jacquemus, стоимость которого оценивают в около 500 долларов. Наряд артистки подчеркнул ее фигуру, а бело-розовые полоски помогли визуально уменьшить несколько пышные формы. Образ Селена дополнила босоножками на каблуке.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

Что известно о романе Селены Гомес и Джастина Бибера? Артисты познакомились еще в 2010 году и начали появляться вместе на красных дорожках. Однако тогда в СМИ не обратили внимания на начинающих вокалистов, их совместные выходы считали не более, чем пиар-ходом. Уже через год Селена Гомес и Джастин Бибер отправились на совместный отдых, подтвердив, что у них роман. Совместные фото влюбленных сразу же появились во всех таблоидах, а журналисты не успевали за развитием их отношений, так как певцы то объявляли, что расстались, то снова были вместе.

​После окончательного разрыва в 2018 году Селена Гомес попала в психиатрическую больницу. Артистка переживала нервный срыв и депрессию, поэтому решила обратиться за помощью к медикам. За это время Джастин возобновил роман с Хейли Болдуин и даже сделал ей предложение. В конце сентября 2019-го пара устроила роскошную свадьбу. А вот Селена после лечения принялась восстанавливать свою карьеру.

blog_ava
Главные новости 26 октября: скандал с Зеленским в Золотом, суд арестовал заместителя Филатова
сегодня
2073
Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Звездные разводы Джастин Бибер Селена Гомес
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Раздеться на Хэллоуин: какие провокационные образы готовят звезды на вечеринки в 2019
26 октября 20:49 Раздеться на Хэллоуин: какие провокационные образы готовят звезды на вечеринки в 2019
Надія Біленко 641
Куда пойти на выходных в Киеве: афиша на 25 – 27 октября
26 октября 10:24 Куда пойти на выходных в Киеве: афиша на 25 – 27 октября
435
Что надеть на прогулку с друзьями: 10 интересных идей
26 октября 09:30 Что надеть на прогулку с друзьями: 10 интересных идей
389
"Хищные птицы", "Бонд 25", "Мулан" и другие: 10 самых ожидаемых фильмов 2020 года
25 октября 20:29 "Хищные птицы", "Бонд 25", "Мулан" и другие: 10 самых ожидаемых фильмов 2020 года
Марта Вересюк 363
Уверенность в себе – панацея? Взгляд руководительницы издательства Vivat Юлии Орловой
25 октября 19:56 Уверенность в себе – панацея? Взгляд руководительницы издательства Vivat Юлии Орловой
70
Новости
Больше новостей
Залиште відгук