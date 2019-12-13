К премьере "Ведьмака" Netflix показал видео, где Генри Кавилл читает отрывок романа Сапковского

Создатели сериала "Ведьмак" подогревают у фанатов ожидания ленты всеми возможными способами. Они использовали один из самых красивых маркетинговых ходов – сняли видео с Генри Кавиллом, который играет главного героя, во время чтения отрывка из романа Анджея Сапковского.

Как известно, сериал "Ведьмак" снят по мотивам одноименного культового романа, а также игры, в основу которых положен сюжет книги польского писателя Анджея Сапковского. Несмотря на то, что премьера сезона еще не состоялась, проект приобрел большую популярность.

Больше о проекте: "Ведьмак": финальный трейлер и дата выхода популярного сериала

Накануне, 12 декабря, в сети появился финальный трейлер сериал "Ведьмак", однако, как оказалось, это не все сюрпризы, которые приготовили создатели ленты для ее фанатов. Netflix также снял потрясающий проморолик с Генри Кавиллом, в котором тот читает фрагмент из первой книги о Геральте из Ривии. На камеру английский актер зачитал отрывок, в котором говорится о прибытии Ведьмака в Визиму и драке в таверне.

Напомним, что премьера сериала "Ведьмак" состоится 20 декабря на стриминговом сервисе Netflix.

Генри Кавилл читает отрывок из книги "Ведьмак": видео