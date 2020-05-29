Известная американская блогер, модель и звезда реалити-шоу Кайли Дженнер в апреле этого года была во второй раз признана самой молодой миллиардершей мира. Однако теперь стало известно, что она на протяжении многих лет врала о своем состоянии. После этого ее лишили звания.

22-летняя звезда смогла возглавить список самых богатых людей по версии Forbes, в который вошли люди в возрасте до 30 лет. Однако знаменитое издание провело расследование и выяснило, что Кайли фальсифицировала цифры, которые касались ее доходов.

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Расследование Forbes

Эксперты издания провели переоценку финансового состояния Кайли Дженнер. Во время этого они учли финансовые показатели, которые предоставила косметическая компания Coty. Именно она ранее приобрела у знаменитости 51% бренда Kylie Cosmetics. За такую долю Coty заплатили 600 миллионов долларов.

Отметим, в рейтинге, который был опубликован в журнале Forbes в апреле, состояние Кайли Дженнер оценивались в миллиард долларов. Однако согласно новым данным, ее доход немного больше, чем 900 миллионов, из которых 340 миллионов те, что блогер получила после сделки с Coty (после того, как уплатила налоги). Остальная сумма – стоимость переоцененной доли в Kylie Cosmetics.

Итак, бизнес Кайли является значительно менее прибыльным, чем она и ее семья рассказывали журналистам. Forbes не исключает того, что цифры в налоговых декларациях могли фальсифицироваться, а сама Дженнер годами врала всем вокруг.