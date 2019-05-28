Кайли Дженнер примерила сексуальное платье для вечеринки: фото

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Кайли Дженнер примерила сексуальное платье
Кайли Дженнер примерила сексуальное платье / Instagram / @kyliejenner

В 21 год Кайли Дженнер может похвастаться большим состоянием и популярностью. Однако работа занимает всего небольшую часть ее времени. Звезда не отказывается от шумных вечеринок и часто сама выступает их организатором.

На Instagram-странице Кайли Дженнер показала свой образ для очередного выхода. Перед камерой одна из сестер Кардашян предстала в очень соблазнительном платье оранжевого цвета. Экстремальное мини-платье было с соблазнительным декольте, через которое виднелась пышная грудь Кайли Дженнер без нижнего белья. Кроме этого, через прозрачную ткань платья все поклонники американки могли увидеть, что она в белых бикини.

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К такому сексапильному образу Кайли подобрала прозрачные туфли-лодочки, которые едва были видны на ее ногах. Модель сделала макияж, подведя глаза оранжевыми тенями из новой коллекции ее бренда Kylie Skin.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

Стоит отметить, что ранее старшая сестра модели Ким Кардашян – ярко выделялась из их семьи, выбирая откровенные образы. Однако теперь первенство смело отобрала Кайли Дженнер. Даже на презентацию своей линии косметики бизнесвумен надела очень горячее платье, обнажив свою талию и стройные ноги.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Кайли Дженнер
Источник: LifeStyle 24
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