Кайли Дженнер растрогала сеть семейными фото с 9-месячной дочерью

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Трэвис Скотт, Сторми и Кайли Дженнер
Трэвис Скотт, Сторми и Кайли Дженнер / www.instagram.com/kyliejenner

Звезда реалити-шоу, модель Кайли Дженнер сделала трогательный сюрприз поклонникам в День благодарения, который в этом году в США отмечали 22 ноября.

Кайли снялась в семейной фотосессии с 9-месячной дочерью Сторми. Также на одном из снимков появляется возлюбленный девушки Трэвис Скотт. Новые фото Кайли опубликовала на своей странице в Instagram.

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"Люблю тебя, мой маленький ангел", – прокомментировала свой снимок с дочерью Кайли.

Кайлі Дженнер і Стормі / Instagram @kyliejenner
Кайли Дженнер и Сторми / Instagram @kyliejenner

Кайлі Дженнер і Стормі / Instagram @kyliejenner
Кайли Дженнер и Сторми / Instagram @kyliejenner


Трэвис Скотт, Кайли Дженнер и Сторми / Instagram @kyliejenner

Напомним, что Кайли Дженнер родила дочку Сторми 1 февраля 2018 года. Всю свою беременность она скрывала новость о рождении первенца. Отцом девочки был рэпер и ее бойфренд Трэвис Скотт, однако экс-парень Кайли – Тайга, заявил, что тоже может быть отцом дочери, потому что во время их развода и время зачатия ребенка они еще были в сексуальных отношениях.

Теги: Дети и несовершеннолетние Кайли Дженнер Звездные мамы LifeStyle
Источник: 24 канал
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