Как диснеевская принцесса: королева Испании Летиция надела пышное розовое платье в Японии – фото

Вечером, 22 октября, в Токио прошел торжественный бал, устроенный после церемонии восхождения нового императора Нарухито на престол. На мероприятие были приглашены десятки мировых лидеров и высокопоставленные персоны. Среди гостей – король Испании Филлип VI и его жена волшебная Летиция.

Для бала, организованного в честь нового императора Японии, испанская королева Летиция выбрала роскошный образ. Экс-журналистка выглядела настоящей принцессой Диснея в пышном платье розового цвета.

Читайте также: В юбке и питоновом топе: Ким Кардашян прогулялась в провокационном образе в Лос-Анджелесе

Любимая Филиппа VI дополнила платье, украшенное белыми цветами, розовым клатчем и роскошной короной. Именно эта тиара, которая называется Флер де Лис, считается одной из самых ценных в Испании. Она была изготовлена ​​в 1906 году в качестве подарка на свадьбу от короля Альфонсо XIII его невесте, принцессе Виктории Евгении Баттенберзкой, которая была внучкой королевы Виктории. Впечатляющая диадема изготовлена ​​из более чем 500 бриллиантов.



Королева Испании Летиция с королем Филиппом​ VI / Getty Images



Королева Испании Летиция с королем Филиппом​ VI / Getty Images

К слову, на мероприятии также присутствовала первая леди Украины Елена Зеленская. Для торжественного бала супруга президента Украины надела длинное платье небесного цвета из коллекции украинского дизайнера FROLOV.



Елена Зеленская / elle.ua