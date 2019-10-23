Как диснеевская принцесса: королева Испании Летиция надела пышное розовое платье в Японии – фото
Вечером, 22 октября, в Токио прошел торжественный бал, устроенный после церемонии восхождения нового императора Нарухито на престол. На мероприятие были приглашены десятки мировых лидеров и высокопоставленные персоны. Среди гостей – король Испании Филлип VI и его жена волшебная Летиция.
Для бала, организованного в честь нового императора Японии, испанская королева Летиция выбрала роскошный образ. Экс-журналистка выглядела настоящей принцессой Диснея в пышном платье розового цвета.
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Любимая Филиппа VI дополнила платье, украшенное белыми цветами, розовым клатчем и роскошной короной. Именно эта тиара, которая называется Флер де Лис, считается одной из самых ценных в Испании. Она была изготовлена в 1906 году в качестве подарка на свадьбу от короля Альфонсо XIII его невесте, принцессе Виктории Евгении Баттенберзкой, которая была внучкой королевы Виктории. Впечатляющая диадема изготовлена из более чем 500 бриллиантов.
Королева Испании Летиция с королем Филиппом VI / Getty Images
Королева Испании Летиция с королем Филиппом VI / Getty Images
К слову, на мероприятии также присутствовала первая леди Украины Елена Зеленская. Для торжественного бала супруга президента Украины надела длинное платье небесного цвета из коллекции украинского дизайнера FROLOV.
Елена Зеленская / elle.ua