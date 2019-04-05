Как греческая богиня: Ким Кардашян поразила стильным образом

16 Читати новину українською
Ким Кардашян
Ким Кардашян / Instagram / @kimkardashian

Звезда реалити-шоу и жена рэпера Канье Уэста Ким Кардашян снялась в новой фотосессии, подготовив оригинальный образ в греческо-индийском стиле.

Снимки из новой фотосессии Кардашян опубликовала на своей странице в Instagram.

Читайте также: Ким Кардашян копирует стиль Наоми Кэмпбелл: фотодоказательство

Автором стал популярный фотограф Илай Расселл Линнец, который известен своими откровенными работами. Перед его объективом позировали такие звезды, как Леди Гага, Эмили Ратаковски и другие.

Однако в этот раз Ким Кардашян предстала в непривычном для нее и скромном образе. Жена Канье примеряла длинное белое платье с разрезом для ноги и массивные украшения, которые родом из индийской культуры.

Кім Кардашян
Ким Кардашян / Instagram / @kimkardashian

Кім Кардашян
Ким Кардашян / Instagram / @kimkardashian

blog_ava
Порошенко сдал кровь на содержание алкоголя и наркотиков: известны результаты
сегодня
2303
Теги: LifeStyle Мода Стиль и мода Ким Кардашян
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Быстро и натурально: рецепт домашнего майонеза
сегодня 14:02 Быстро и натурально: рецепт домашнего майонеза
Богданна Рибак 67
Украинская легенда за океаном: лучшие песни Квитки Цисык
4 апреля 17:02 Украинская легенда за океаном: лучшие песни Квитки Цисык
9292
Рецепт домашнего сыра фета
4 апреля 12:55 Рецепт домашнего сыра фета
Богданна Рибак 112
Марина Порошенко или Елена Зеленская: кто из будущих первых леди более стильная
3 апреля 13:00 Марина Порошенко или Елена Зеленская: кто из будущих первых леди более стильная
Юлія Девда 5896
Евровидение 2019: что известно об участниках первого полуфинала и их песнях
3 апреля 11:16 Евровидение 2019: что известно об участниках первого полуфинала и их песнях
Олена Кандяк 523
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук