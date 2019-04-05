Как греческая богиня: Ким Кардашян поразила стильным образом

Звезда реалити-шоу и жена рэпера Канье Уэста Ким Кардашян снялась в новой фотосессии, подготовив оригинальный образ в греческо-индийском стиле.

Снимки из новой фотосессии Кардашян опубликовала на своей странице в Instagram.

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Автором стал популярный фотограф Илай Расселл Линнец, который известен своими откровенными работами. Перед его объективом позировали такие звезды, как Леди Гага, Эмили Ратаковски и другие.

Однако в этот раз Ким Кардашян предстала в непривычном для нее и скромном образе. Жена Канье примеряла длинное белое платье с разрезом для ноги и массивные украшения, которые родом из индийской культуры.



Ким Кардашян / Instagram / @kimkardashian



Ким Кардашян / Instagram / @kimkardashian