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Как мгновенно очаровать: Ольга Фреймут рассказала свои секреты

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Известная украинская телеведущая и писательница Ольга Фреймут не перестает делиться с поклонниками полезными советами. На днях она обнародовала публикацию, в которой рассказала свои секреты, как мгновенно очаровать окружающих.

Ольга Фреймут – не только замечательный профессионал, но и ласковая и нежная мама. Женщина публикует на своей странице в инстаграме интересные и информативные посты, в которых рассказывает о материнстве, правилах этикета, манерах, образовании. Ее рассказы всегда имеют много положительных отзывов от поклонников.

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Телеведущая рассказала 5 собственных секретов, благодаря которым она очаровывает своих собеседников.

  • Захожу в комнату лицом. Закрываю дверь за собой так, чтобы не разворачиваться к присутствующим спиной.
  • Одеждой даю знать, кто я. Обращаю внимание на детали: всегда аккуратная и чистая обувь, красивая прическа. Люди часто любят грызть ручки и думают, что этого никто не заметит, однако это не так.
  • Лицо расслабляю – уверенный взгляд, слегка приоткрытые губы, улыбка Джоконды. Избегаю широких улыбок в первые секунды знакомства – они всегда искусственные.
  • Когда сажусь, на подлокотники руки не кладу – это сразу расслабляет и я начинаю сутулиться.
  • Говорю уверенно, спокойным голосом, заранее изучаю имя и фамилию собеседника.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia)

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Ольга Фреймут
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