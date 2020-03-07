Как мгновенно очаровать: Ольга Фреймут рассказала свои секреты

Известная украинская телеведущая и писательница Ольга Фреймут не перестает делиться с поклонниками полезными советами. На днях она обнародовала публикацию, в которой рассказала свои секреты, как мгновенно очаровать окружающих.

Ольга Фреймут – не только замечательный профессионал, но и ласковая и нежная мама. Женщина публикует на своей странице в инстаграме интересные и информативные посты, в которых рассказывает о материнстве, правилах этикета, манерах, образовании. Ее рассказы всегда имеют много положительных отзывов от поклонников. Читайте также: 10 цитат Оли Фреймут об успехе, детях и идеальной фигуре Телеведущая рассказала 5 собственных секретов, благодаря которым она очаровывает своих собеседников. Захожу в комнату лицом. Закрываю дверь за собой так, чтобы не разворачиваться к присутствующим спиной.

Одеждой даю знать, кто я. Обращаю внимание на детали: всегда аккуратная и чистая обувь, красивая прическа. Люди часто любят грызть ручки и думают, что этого никто не заметит, однако это не так.

Лицо расслабляю – уверенный взгляд, слегка приоткрытые губы, улыбка Джоконды. Избегаю широких улыбок в первые секунды знакомства – они всегда искусственные.

Когда сажусь, на подлокотники руки не кладу – это сразу расслабляет и я начинаю сутулиться.

Говорю уверенно, спокойным голосом, заранее изучаю имя и фамилию собеседника. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia) 6 Бер 2020 р. о 1:33 PST