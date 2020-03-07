Как мгновенно очаровать: Ольга Фреймут рассказала свои секреты
Известная украинская телеведущая и писательница Ольга Фреймут не перестает делиться с поклонниками полезными советами. На днях она обнародовала публикацию, в которой рассказала свои секреты, как мгновенно очаровать окружающих.
Ольга Фреймут – не только замечательный профессионал, но и ласковая и нежная мама. Женщина публикует на своей странице в инстаграме интересные и информативные посты, в которых рассказывает о материнстве, правилах этикета, манерах, образовании. Ее рассказы всегда имеют много положительных отзывов от поклонников.
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Телеведущая рассказала 5 собственных секретов, благодаря которым она очаровывает своих собеседников.
- Захожу в комнату лицом. Закрываю дверь за собой так, чтобы не разворачиваться к присутствующим спиной.
- Одеждой даю знать, кто я. Обращаю внимание на детали: всегда аккуратная и чистая обувь, красивая прическа. Люди часто любят грызть ручки и думают, что этого никто не заметит, однако это не так.
- Лицо расслабляю – уверенный взгляд, слегка приоткрытые губы, улыбка Джоконды. Избегаю широких улыбок в первые секунды знакомства – они всегда искусственные.
- Когда сажусь, на подлокотники руки не кладу – это сразу расслабляет и я начинаю сутулиться.
- Говорю уверенно, спокойным голосом, заранее изучаю имя и фамилию собеседника.
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