Как на Ким Кардашян надевали "мокрое" платье для Met Gala: видео

Ежегодно в нью-йоркском Музее искусств Метрополитен проходит грандиозное фэшн-событие Met Gala, которое посещают знаменитости и демонстрируют эффектные наряды. Светская львица Ким Кардашян также эпатировала на красной дорожке своей обольстительным и интересным "мокрой" платьем от бренда Mugler.

Ким попыталась создать образ калифорнийской девушки, которая выходит из океана и обольстительно выглядит. На создание платья дизайнера Thierry Mugler, которая подчеркнула пышные формы и стройную талию Кардашян, ушло восемь месяцев.

Читайте также: Прозрачные платья и сексуальные декольте: какие звезды отличились на Met Gala 2019

Так, популярный глянец Vogue показал видео о том, как проходила подготовка жены Канье Уэста к Met Gala 2019. Сначала Ким должны были затянуть в корсет, чтобы создать эффектный силуэт. В этом женщине помогли трое мужчин, однако в корсете звезда едва могла двигаться.

Я буду ходить, тусоваться, говорить, но я не могу сидеть. Пожелайте мне удачи, я не смогу мочиться около четырех часов. Мы придумываем план на случай экстренной ситуации,

– сказала Кардашян.



Ким Кардашян / Getty Images

Также Ким призналась, что дорога к мероприятию в тугом корсете была очень сложной и она не могла даже сесть.

"Я попросила их взять табуретку. Мне придется встать во время поездки в фургоне. Думаю, мне понадобится опора, чтобы держаться", – добавила она.

Смотрите видео: как одевали "мокрое" платье Ким Кардашян



Ким Кардашян / Getty Images