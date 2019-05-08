Как на Ким Кардашян надевали "мокрое" платье для Met Gala: видео

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Ким Кардашян
Ким Кардашян / www.gettyimages.com

Ежегодно в нью-йоркском Музее искусств Метрополитен проходит грандиозное фэшн-событие Met Gala, которое посещают знаменитости и демонстрируют эффектные наряды. Светская львица Ким Кардашян также эпатировала на красной дорожке своей обольстительным и интересным "мокрой" платьем от бренда Mugler.

Ким попыталась создать образ калифорнийской девушки, которая выходит из океана и обольстительно выглядит. На создание платья дизайнера Thierry Mugler, которая подчеркнула пышные формы и стройную талию Кардашян, ушло восемь месяцев.

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Так, популярный глянец Vogue показал видео о том, как проходила подготовка жены Канье Уэста к Met Gala 2019. Сначала Ким должны были затянуть в корсет, чтобы создать эффектный силуэт. В этом женщине помогли трое мужчин, однако в корсете звезда едва могла двигаться.

Я буду ходить, тусоваться, говорить, но я не могу сидеть. Пожелайте мне удачи, я не смогу мочиться около четырех часов. Мы придумываем план на случай экстренной ситуации,
– сказала Кардашян.

Кім Кардашян
Ким Кардашян / Getty Images

Также Ким призналась, что дорога к мероприятию в тугом корсете была очень сложной и она не могла даже сесть.

"Я попросила их взять табуретку. Мне придется встать во время поездки в фургоне. Думаю, мне понадобится опора, чтобы держаться", – добавила она.

Смотрите видео: как одевали "мокрое" платье Ким Кардашян

Кім Кардашян
Ким Кардашян / Getty Images

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Теги: LifeStyle Стиль и мода Ким Кардашян Met Gala
Источник: LifeStyle 24
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